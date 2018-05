Salernitana, quale il gol più dello della stagione? La nostra scelta, quale il vostro preferito?

Sono 51 i gol realizzati dalla Salernitana durante questo campionato, 28 in casa e 23 in trasferta. Un bilancio non propriamente positivo pur avendo chiuso la stagione con due calciatori in doppia cifra e con tanti difensori che sono riusciti a timbrare con frequenza il cartellino. Tra tutte le reti dei granata ce ne sono alcune di pregevole fattura, destinate ad essere ricordate come alcune delle più belle dell'intera gestione Lotito-Mezzaroma. Di seguito indichiamo i cinque gol più belli e spettacolari, non sono in classifica il gol di Ricci con la Cremonese, quello di Minala ad Avellino e la splendida girata di Bocalon ad Ascoli che pure avrebbero meritato un riconoscimento:

5*posto Riccardo Bocalon, Salernitana-Ternana 3-3: bigliettino da visita di tutto rispetto per il centravanti veneziano che, alla sua prima all'Arechi in campionato, seppe presentarsi con una pregevole doppietta. Se il primo gol fu frutto di un caso e di una deviazione fortunosa e rocambolesca a pochi passi dal portiere avversario, il secondo fu un autentico capolavoro, un bolide dal limite dell'area che si stampò sul palo prima di infilarsi in fondo al sacco per la gioia della curva Sud. Una partenza col botto che lasciava presagire un rendimento ben più importante

4°posto Mattia Sprocati, Avellino-Salernitana 2-3: uno slalom alla Alberto Tomba, un'azione che tutti i bambini sognano sin da piccoli quando si immaginano in uno stadio gremito mentre decidono il derby con una prodezza personale. Sarà pur vero che la difesa biancoverde lo ha lasciato passare con troppa disinvoltura, ma in quel momento storico della stagione ci voleva coraggio e sangue freddo per arrivare in porta con una cavalcata del genere

3°posto, Mattia Sprocati Salernitana-Pescara 2-2: a Parma ha segnato un gol simile, ma nella circostanza è stato facilitato dalla clamorosa disattenzione di Di Cesare. Preferiamo premiare quello in casa contro i biancazzurri perchè arrivato al termine di una caparbia azione individuale e con un tiro alla Del Piero che si è insaccato all'incrocio dei pali e che si è reso imparabile per Fiorillo. Uno dei pezzi tipici del suo vastissimo repertorio

2°posto Alessandro Rosina, Salernitana-Cesena 1-1: il destino ha voluto che uno dei calciatori più discussi e criticati degli ultimi due anni abbia deciso di destarsi dal torpore proprio quando la squadra stava vivendo una fase di calo. Splendida la punizione con la quale evitò la sconfitta casalinga contro i bianconeri avvicinando sensibilmente la Salernitana verso la salvezza. Del resto non poteva aver dimenticato di essere un fuoriclasse

1°posto, Alessandro Rossi, Salernitana-Bari 2-2: alla sua prima da titolare il golden boy scuola Lazio seppe rispondere con due reti di pregevole fattura. Il secondo gol è roba da far vedere nelle scuole calcio, meriterebbe di esserci lui sulla bustina delle figurine Panini. Una sforbiciata da fuoriclasse, un gesto tecnico notevole giusto mix tra bravura, coraggio e "follia". E pensare che spesso gli è stato preferito Palombi...

Redazione Sport