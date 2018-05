Kiyine saluta Salerno: il Chievo lo convocherà per il ritiro Il marocchino porterà nelle casse societarie 50mila euro più premio di valorizzazione

Salvo colpi di scena può dirsi ufficialmente conclusa l'avventura di Sofiane Kiyine all'ombra dell'Arechi. Il fantasista marocchino, protagonista in positivo del girone di ritorno anche grazie alla capacità del tecnico Colantuono di trovargli una adeguata collocazione tattica senza stravolgerne le caratteristiche, tornerà al Chievoverona e sarà convoocato per il ritiro estivo dal tecnico D'Anna che, negli anni passati, ha rappresentato per lui un fondamentale punto di riferimento all'epoca del settore giovanile. Per poterlo trattenere la Salernitana avrebbe dovuto sborsare una cifra molto vicina ai 2 milioni di euro, decisamente troppi per un calciatore senza dubbio bravo, di grande prospettiva, ma ancora troppo acerbo per essere pagato 4 miliardi delle vecchie lire. Nelle casse della società, invece, il sodalizio clivense verserà 50mila euro, esclusi i premi di valorizzazione legati alle presenze collezionate con la maglia granata, condite anche da 4 assist e due gol, senza dimenticare le prestazioni da applausi ad Ascoli, Frosinone, Empoli e nel derby casalingo con l'Avellino. Chi ha sempre creduto nelle sue potenzialità è l'ex centrocampista granata Francesco Montervino che, da qualche mese, ne cura gli interessi insieme ad un gruppo di procuratori. Kiyine, dunque, saluta Salerno e lascia tutto sommato un buon ricordo.

Redazione Sport