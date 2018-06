Ascoli festeggia la "B", Virtus Entella in Serie C Sono bastati due pareggi ai bianconeri per conservare la categoria

Non è bastata alla Virtus Entella un'impresa al termine della regular season per rientrare in gioco tramite i play-out, dopo essere stata a un passo dal baratro della retrocessione diretta. Due 0-0 nelle gare di andata e ritorno hanno definitivamente sancito il declassamento della squadra ligure in Serie C. L'Ascoli può festeggiare, invece, la permanenza in categoria, grazie a un finale di torneo in netta ripresa, complice un agguerrito Serse Cosmi.

Non sono state due gare esaltanti quelle dei play-out. Anche nella gara di ritorno al Del Duca, non si è intravisto un grande spettacolo. I bianconeri hanno cercato di rischiare il meno possibile e gli ospiti non sono stati particolarmente incisivi per tentare l'ulteriore impresa. Alla fine il verdetto: Ascoli in B e Virtus Entella che retrocede in Serie C, facendo compagnia a Ternana, Pro Vercelli e Novara.

ASCOLI-VIRTUS ENTELLA (0-0)

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, Baldini (7’ st D’Urso), Addae, Kanoute, Pinto (33’ st Mignanelli); Clemenza (47’ st De Santis), Monachello. A disp. Lanni, Martinho, De Feo, Tassi, Parlati, Castellano, Ganz, Florio, Perri. All. Cosmi.

V. ENTELLA: Paroni; Benedetti, Pellizzer, Cremonesi (31’ st Acampora), Aliji (5’ st De Luca); Crimi, Troiano; Crimi, Aramu, Gatto (14’ st Icardi); La Mantia. A disp. Iacobucci, De Santis, Belli, Ceccarelli, Llullaku, Di Paola, Petrovic, Currarino, Brivio. All. Volpe.

ARBITRO: Nasca di Bari

NOTE: Ammoniti Kanoute (A), Benedetti (E), Padella (A), Gigliotti (A), Ardizzone (E), Aramu (E). Al 21’ st allontanato dalla panchina dell’Ascoli il team manager Evangelista. Spettatori 10.360 (167 ospiti) per un incasso di 73.028,20 €. Rec. 1’ pt, 5’ st.

Maurizio Grillo