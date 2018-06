Red Bull B Best 2017/18: ci sono due granata Si vota fino a domenica

Sono 16 giocatori della B che puntano alla vittoria finale del Red Bull B Best 2017/18. Ci sarà tempo fino a domenica per votarli, sul sito http://redbull-bbest.legab.it/ e il vincitore di ognuna delle quattro categorie, Carisma, Cuore, Energia e Genio, riceverà una somma in denaro, messa in palio da Red Bull, da destinare a una onlus del proprio territorio per finalità sportivo-educative.

Si tratta della seconda edizione del Red Bull B-Best Awards, nato per celebrare le migliori azioni dei giocatori della Serie B ConTe.it 2017/18. Per tutta la durata del campionato, quattro azioni, una per ogni categoria, giudicate eccezionali dai giornalisti della Gazzetta, sono state raccontate in un video e votate dai tifosi. Oggi chi ha ricevuto più voti ha la possibilità di contendersi la vittoria finale e poter destinare, in accordo con il proprio club, un premio in denaro per far crescere un progetto sportivo nella propria città.

Tra i finalisti ci sono anche i granata Alessandro Rosina per la categoria “Genio” e Marius Adamonis per quanto riguarda “Energia”.

Questi i 16 giocatori candidati divisi per le quattro categorie:

Carisma

Cremonese – Michele Cavion

Spezia – Najib Ammari

Avellino – Matteo Ardemagni

Brescia – Andrea Caracciolo

Cuore

Carpi – Cristian Carletti

Avellino – Angelo D’Angelo

Palermo – Igor Coronado

Foggia – Fabio Mazzeo

Energia

Foggia – Oliver Kragl

Ascoli – Andrea Favilli

Salernitana – Marius Adamonis

Perugia – Cristian Bonaiuto

Genio

Bari – Riccardo Improta

Frosinone – Camillo Ciano

Spezia – Alberto Gilardino

Salernitana – Alessandro Rosina

Rosina (Genio) - Ogni tanto sembra normale, logico, prevedibile. Poi arriva il colpo di genio. La mossa che cambia tutto. In un attimo: ciò che prima ci sembrava scontato si capovolge. Ma cos'è il genio? Sicuramente è classe, prontezza, intuizione e molto chiaro. E' Anche mistero. E se forse non possiamo spiegare tutti gli ingredienti del vero genio, di certo sappiamo riconoscerlo quando si manifesta in una giocata. A bocca aperta.

La categoria segnala l'azione più geniale della settimana.

Adamonis (Energia) - Energia che si condensa in un gesto atletico potente, energia che trova il suo blocco improvviso in un'azione fulminea, energia che permette di trovare nuove risoerse quando tutti gli altri non ne hanno più. Energia che fa saltare più in alto, correre più veloce, calciare una punizione da lontano, resistere in un contrasto. L'energia può assumere molte forme ma è qualcosa che non può mancare in una squadra che vince.

La categoria segnala l'azione che esprime al meglio tutta l'energia dello sport.

Maurizio Grillo