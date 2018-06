Salernitana Story: riviviamo il campionato 3^ giornata Carpi-Salernitana 1-0

Sconfitta esterna per la Salernitana. Al “Cabassi” i granata perdono di misura contro il Carpi, interrompendo la serie di due pareggi collezionati nelle prime due giornate. Nel primo tempo meglio la Salernitana, che al 16′ va vicina al gol con Gatto, ben servito da Rossi, ma Colombi chiude in uscita bassa. Al 24′ ci prova Odjer con una botta al volo dal limite dell’area sventata in corner da Colombi. Sul susseguente calcio d’angolo Minala in spaccata sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore emiliano. Ma alla prima occasione è il Carpi a trovare il gol del vantaggio: cross dalla destra di Jelenic e conclusione al volo del neo entrato Malcore, che scavalca Radunovic per l’1–0 su cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 4′ della ripresa Perico centra l’incrocio dei pali con un colpo di testa su corner di Vitale. Tra l’11’ e il 16′ il Carpi va vicino al raddoppio con Malcore prima e Verna poi. Due minuti più tardi la Salernitana ha la grande occasione per pareggiare, ma Rodriguez la spreca malamente calciando alto. Al 21′ Bocalon si gira bene in area e conclude di poco fuori. Al 34′ Sprocati va al cross dalla destra per il colpo d testa di Bernardini che termina alto sopra la traversa. Nel finale Mbakogu e Malcore sforano il bis, ma il risultato non cambia e premia il Carpi, che infligge alla Salernitana la prima sconfitta in questo campionato.

Carpi – Salernitana 1 – 0

Rete: 35′ pt Malcore.

Carpi: Colombi, Sabbione, Verna, Mbakogu, Poli, Ligi, Manconi (20′ pt Malcore), Pasciuti, Bittante (28′ st Brosco), Jelenic, Saber (40′ st Mbaye). All.: A. Calabro.

A disposizione: Serraiocco, Vitturini, Capela, Giorico, Yamga, Carletti, Saric, Pachonik, Belloni.

Salernitana: Radunovic, Vitale, Bernardini, Tuia (22′ st Pucino), Minala, Gatto, Odjer, Bocalon, Ricci (1′ st Sprocati), Perico, Rossi (1′ st Rodriguez). All.: A. Bollini.

A disposizione: Adamonis, Mantovani, Signorelli, Zito, Alex, Della Rocca, Schiavi, Di Roberto, Asmah.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Marco Bresmes (sez. Bergamo) – Mattia Scarpa (sez. Reggio Emilia).

IV uomo: Stefano Lorenzin (sez. Castelfranco Veneto).

Ammoniti: Mbakogu (C), Rodriguez (S).

Angoli: 5 – 8

Recupero: 2′ pt, 3′ st.

Mister Calabro: "Abbiamo resa inoffensiva la Salernitana

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Calabro nel post-gara: <<Sono contento per i miei calciatori e per la mia società, in questo momento raccogliamo i punti e li mettiamo da parte perchè dobbiamo arrivare il prima possibile a 50. La squadra è stata completamente ricostruita e rifondata, alleno un gruppo completamente nuovo e mi aspettavo maggiori difficoltà iniziali a livello di risultati. Il cuore della piazza e dei ragazzi ci ha permesso di vincere contro la Salernitana, da stasera dobbiamo concentrarci sul prossimo turno vivendo alla giornata>>. Calabro prosegue: << Voglio rivederla questa partita: mentre in coppa Italia ci hanno fatto gol sulle ripartenze, oggi questa cosa non è avvenuta.Nel secondo tempo si sono resi pericolosi su palle inattive, situazioni sulle quali dobbiamo migliorare. Il Carpi ha una mentalità e dobbiamo portarla avanti partita dopo partita, senza fare voli pindarici. Attacchiamo e difendiamo in undici, proprio per questo gli episodi talvolta sono favorevoli>> .

Infine una dichiarazione che farà discutere: <<Nel secondo tempo potevamo chiudere la partita, nel complesso credo che la vittoria sia meritata. La Salernitana è un ottimo avversario, ben allenato e che dispone di un buonissimo reparto offensivo. Siamo stati bravi a limitare un calciatore come Bocalon. Se avessimo capitalizzato le nostre occasioni non sarebbe finita 1-0, ma questi 7 punti di distanza non tolgono nulla al valore di un avversario che può disputare un buon campionato>>.

Mister Bollini: "Abbiamo commesso un solo errore e siamo stati puniti"

Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Salernitana Alberto Bollini, visibilmente amareggiato: <<Il Carpi si è affacciato una sola volta nella nostra area, abbiamo sbagliato in quella situazione difensiva e Malcore ne ha approfittato: il primo tempo non poteva finire in svantaggio, contro un avversario molto fisico, che non ti fa giocare. Peccato per le occasioni che abbiamo sprecato, lo 0-1 era più che giusto: Gatto ha avuto una grande occasione, su Odjer il loro portiere ha fatto una grande parata. Creiamo tante occasioni, spesso ci presentiamo nell'area di rigore avversaria e mi auguro che arrivino presto le soddisfazioni che meritiamo. Io devo ottimizzare quello che ho a disposizione nel reparto difensivo: Bocalon ha sofferto la fisicità del difensore, Gatto ha avuto due chance importanti, Rodriguez si è allenato, ma non ha i 90 minuti nelle gambe e ha sbagliato una sorta di rigore in movimento>>.

Bollini prosegue: <<Il banco piange per quanto costruiamo e per quanto siamo vivi, mi dispiace veramente tanto per i nostri tifosi che ci hanno applaudito in 12mila nonostante un pareggio casalingo. Dobbiamo continuare a lavorare, non possiamo però permetterci queste piccole disattenzioni che in B si pagano a caro prezzo. Sotto porta dobbiamo essere più spensierati>>. Infine sul prossimo turno: <<Da lunedì penseremo alla partita con il Pescara analizzando questa, anche gli episodi vanno allenati sul piano temperamentale e della manovra. Nei duelli aerei dovevamo far meglio a cospetto di un avversario forte e fisico. Dobbiamo ottimizzare le energie fisiche, guai a perdere la serenità: se tiri tanto vuol dire che hai identità>>.

Maurizio Grillo