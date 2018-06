Serie B 2018-19: sempre più difficile.... Si profila un torneo sempre più complicato con tante squadre ambiziose

Si comincia a delineare la prossima serie B. Alcuni verdetti sono acquisiti: retrocesse dalla serie A, Benevento, Crotone e Verona; promosse dalla serie C Livorno, Padova e Lecce. Restano da definire, l'altra promossa dalla C e le rimanenti in serie cadetta con la vincente dei play-off che farà compagnia in massima serie a Empoli e Parma. Si profila, comunque, anche quest'anno un torneo abbastanza difficile con tante squadre di blasone, le tre retrocesse dalla A che tenteranno una nuova scalata, le deluse dei play-off e l'immancabile sorpresa, magari proveniente dalla serie inferiore. Di seguito l'elenco definitivo delle sicure partecipanti e delle altre squadre ancora in attesa di verdetto finale.

Le partecipanti

Ascoli

Avellino

Benevento

Brescia

Carpi

Cesena

Cremonese

Crotone

Foggia

Lecce

Livorno

Padova

Pescara

Salernitana

Spezia

Verona

da definire

Una promossa dai play-off Serie C tra

Catania

Cosenza

FeralpiSalò

Reggiana

Sambenedettese

Siena

Sudtirol

Viterbese

Le restanti che partecipano ai play-off per la promozione in A (una sola promossa)

Bari

Cittadella

Frosinone

Palermo

Perugia

Venezia

Maurizio Grillo