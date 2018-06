Mercato: Cacia lascia il Cesena, altro ritorno di fiamma? Immancabile il nome della punta nella lista granata, accanto ai soliti Calaiò e Vantaggiato

E' tempo di calciomercato: sono già tanti i nomi che circolano in questi giorni, che graviterebbero intorno alla Salernitana. Tante trattative (o presunte tali) avviate o da avviare, ma in concreto poco o nulla se non qualche pourparler per tastare il polso a società o agli agenti sull'eventuale disponibilità dei calciatori a trasferirsi a Salerno. In verità è già iniziata la girandola dei soliti nomi accostati alla società granata a ogni calciomercato, le cui trattative puntualmente non sono mai andate in porto.

Il riferimento ai soliti Emanuele Calaiò ('82), 35 presenze, 13 reti nel torneo appena terminato con la maglia del Parma, neopromossa in massima serie e Daniele Vantaggiato ('84), 35 presenze e 19 reti in Serie C con il Livorno, neopromosso in cadetteria. E' recente la notizia che Daniele Cacia ('83), 16 presenze e 3 reti nel Cesena quest'anno, non rinnoverà con la società romagnola. Il suo contratto prevedeva un rinnovo automatico in caso di promozione e di conseguenza l'attaccante , che piace tanto al ds Fabiani, a fine mese rientrerà nel regime dei calciatori svincolati. Che sia la volta buona?

Maurizio Grillo