Salernitana, si apre una pista per il numero uno In attesa della risposta di Radunovic, si tentano altre strade

La rifondazione della Salernitana passa dal numero uno. Radunovic e Adamonis sono tornati rispettivamente ad Atalanta e Lazio, di conseguenza alla squadra granata servono ben due portieri, oltre il 29enne Stefano Russo. Il dirigente della Salernitana Alberto Bianchi, dichiarò giorni fa a Granatissimi: "Non è detto che non possa restare a Salerno uno dei due portieri che abbiamo già avuto in rosa quest'anno". In un primo momento il pensiero è andato ad Adamonis, in quanto come calciatore della Lazio appariva più probabile una sua conferma. Successivamente, invece, è venuto fuori che il ds Fabiani ha fatto un concreto tentativo con la società bergamasca per trattenere Radunovic, che ha ben figurato nel torneo appena terminato, nonostante qualche indecisione di troppo, soprattutto nella prima parte del campionato.

Il calciatore vuole la massima serie e i dirigenti nerazzurri potrebbero accontentarlo aggregandolo alla prima squadra. In caso di cessione in serie B, la promessa però è fatta: “In cadetteria trasferimento solo a Salerno”. Una notizia che fa piacere, ma è ovvio, che la Salernitana non può attendere più di tanto, considerato come andò a finire lo scorso anno con Gomis: stessa risposta e portiere che alla fine ha raccolto 26 presenze con la maglia della Spal.

Tra gli svincolati profili interessanti sono quelli di Enrico Alfonso ('88) e Samir Ujkani ('88), ma il nome che oggi è salito alla ribalta è quello di Alessandro Iacobucci ('91), che proprio ieri ha terminato la sua stagione sulla panchina della Virtus Entella nella finale di ritorno play-out, dopo aver raccolto 38 presenze nella regular season.

Maurizio Grillo