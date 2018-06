Lecce, offerta contropartita per Vitale Ecco le ultime novità

Come abbiamo rimarcato nelle scorse settimane, il Lecce ha deciso di rinforzare ogni singolo reparto per mettere a disposizione dell'allenatore quelle pedine di esperienza in grado di lottare almeno per una tranquilla salvezza. Non è certo un mistero che il tecnico Liverani abbia dato priorità al reparto difensivo e sono due i calciatori chiesti alla Salernitana in via ufficiale: il centrale Raffaele Schiavi- tuttavia fresco di rinnovo- e il terzino Luigi Vitale, cui avventura all'ombra dell'Arechi sembra davvero giunta alla conclusione anche a causa di alcuni episodi che hanno raffreddato il rapporto con la piazza e con l'allenatore. Al momento non c'è nulla di concreto, ma sembrerebbe che il Lecce abbia offerto alla Salernitana una contropartita tecnica: si tratta del centrocampista offensivo Pedro Costa Ferreira, ad un passo dai granata già due anni fa durante la gestione Sannino, reduce da qualche stagione altalenante, ma che al momento non sembra rientrare tra i piani di Colantuono. A Lecce gioca Mancosu, mezz'ala perfetta per ogni modulo, bestia nera della Salernitana ai tempi della Casertana, ma dichiarato incedibile da tempo. Resta comunque probabile che le due società possano portare in porto qualche affare, merito anche degli ottimi rapporti tra Lotito e Liverani: il mister potrebbe riabbracciare Palombi dopo la discreta stagione di Terni (8 gol in gare ufficiali, doppietta salvezza contro il Frosinone), ma anche qualche altro giovane area biancoceleste, senza dimenticare che Fabiani potrebbe proporre diversi elementi in esubero come Cicerelli, Zito e Di Roberto. A proposito di Lecce, si parla di un contatto con il Benevento per Massimo Coda.

Redazione Sport