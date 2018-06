Salernitana Story: riviviamo il campionato 4^ giornata Salernitana-Pescara 2-2

Pareggio interno per la Salernitana. All'”Arechi” i granata vanno sotto di due gol contro il Pescara, agguantando il pari nei minuti di recupero. Parte benissimo l’undici di Bollini, con Ricci che dopo 50 secondi scucchiaia per Sprocati, che batte a rete trovando l’intervento di Pigliacelli in corner. Il Pescara risponde al 12′ con un colpo di tacco di Perrotta neutralizzato da Radunovic. Un minuto più tardi Vitale si gira benissimo in area abruzzese ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Poi solo Pescara, che al 17′ sfiora il gol con un colpo di testa di poco fuori di Mazzotta. Ma il vantaggio è solo rimandato e arriva al 25′ al termine di una bella azione che manda in gol Capone, servito dal perfetto assist di Zampano. Al 36′ ospiti vicino al raddoppio con Del Sole, ma Radunovic è miracoloso nella respinta e preserva lo 0–1 alla fine del primo tempo. Al 21′ della ripresa Bocalon recupera palla sulla trequarti, s’invola in area e serve al centro il liberissimo Sprocati, che batte a rete a colpo sicuro ma trova il salvataggio sulla linea da parte di un avversario. Al 27′ il Pescara raddoppia con Pettinari, che appoggia in rete a porta sguarnita su assist di Brugman. Al 33′ Sprocati indovina un destro a giro che bacia la parte interna del palo e s’infila in rete per l’1–2. Al 39′ Brugman impegna Radunovic, ma nel primo dei quattro minuti di recupero la Salernitana trova l’insperato pareggio: calcio di punizione di Vitale e zampata vincente di Minala, che fissa il risultato sul definitivo 2–2.

Salernitana – Pescara 2 – 2

Reti: 25′ pt Capone, 27′ st Pettinari (P), 33′ st Sprocati, 46′ st Minala (S).

Salernitana: Radunovic, Pucino (32′ st Rodriguez), Vitale, Bernardini, Dell Rocca (16′ st Zito), Tuia, Minala, Bocalon, Ricci, Sprocati, Perico (1′ st Alex). All.: A. Bollini.

A disposizione: Adamonis, Mantovani, Signorelli, Kiyine, Schiavi, Di Roberto, Asmah, Rossi, Cicerelli.

Pescara: Pigliacelli, Zampano, Coda, Brugman, Pettinari, Perrotta, Mazzotta, Capone (22′ st Benali), Proietti (1′ st Carraro), Coulibaly (33′ st Kanouté), Del Sole. All.: Z. Zeman.

A disposizione: Fiorillo, Crescenzi, Balzano, Bovo, Ganz, Valzania, Cappelluzzo, Baez.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1.

Assistenti: Pietro Dei Giudici (sez. Latina) – Valerio Colarossi (sez. Roma 2).

IV Uomo: Luca Massimi (sez. Termoli).

Ammoniti: Perico, Tuia, Minala (S), Coulibaly, Pettinari (P).

Angoli: 3 – 3

Recupero: 1′ pt.

Spettatori: 9313

Le dichiarazioni di mister Bollini

Al termine della gara il tecnico della Salernitana Alberto Bollini ha parlato così in conferenza stampa: <<Indubbiamente non è stata la prestazione migliore da parte della mia Salernitana, avevamo preparato bene la gara, ma soltanto per 15 minuti siamo riusciti a fare quello che avevo in mente. I due gol subiti gridano vendetta perchè erano situazioni che avevamo studiato in allenamento per tutta la settimana, sono dispiaciuto e in questi pochi giorni a disposizione cercheremo di correggere gli errori in vista della difficile trasferta di Vercelli. Vitale in avanti? Ho esterni che non hanno i 90 minuti nelle gambe, Gigi ha giocato quarto a sinistra di centrocampo così come accaduto a Vicenza nello scorso campionato e con buoni risultati. Le mie scelte scaturiscono da quanto vedo durante la settimana, quando tutti avranno la stessa condizione fisica farò valutazioni differenti. Bisogna tener conto anche della qualità dell'avversario che, con tutti quei giovani, ha avuto il merito di correre tanto malgrado il caldo e di metterci in difficoltà>>.

Sulla settimana appena trascorsa: <<Non ho nulla da chiarire con la proprietà, io svolgo il mio lavoro durante la settimana con grande serenità e sottolineo ancora una volta che i giocatori si stanno comportando benissimo. Oggi voglio rivolgere un applauso ai calciatori che erano in panchina: hanno incitato i compagni fino al 95' partecipando emotivamente alla gara proprio come piace a me. Questo è un segnale molto positivo così come la rimonta da 0-2. Pur commettendo qualche errore abbiamo costruito diverse occasioni da gol, è un punto importante>>.

Le dichiarazioni di mister Zeman

In sala stampa è intervenuto anche il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, molto onesto nell'analisi della partita: <<Non ho seguito molto lo scorso torneo di B, ma posso dire che questo campionato è di buon livello, con tante squadre che giocano al calcio e che non regalano nulla. Se stavamo vincendo 2-0 in trasferta vuol dire che stavamo facendo bene, però quando non chiudi la partita rischi di pagarne le conseguenze come del resto è accaduto la settimana scorsa contro il Frosinone. A distanza di una settimana ho visto passi in avanti, ma abbiamo sbagliato qualche occasione perdendoci dietro giocate inutili e fini a sè stesse. La Salernitana? Non mi aspettavo che Vitale giocasse in posizione più avanzata nè che Pucino fosse schierato a sinistra. Noi abbiamo fatto la nostra partita permettendo ai granata di riaprirla anche a causa dei nostri errori. Dobbiamo lavorare ancora molto, la rosa è giovane e talvolta si può pagare un pizzico di inesperienza>>.

Sull'accoglienza del pubblico e i suoi trascorsi a Salerno: <<Era un po' di tempo che non venivo all'Arechi da avversario, posso dire che non mi aspettavo gli applausi della tifoseria. Il primo anno ricordo che facemmo delle buone cose e che per un certo periodo ci trovammo anche a ridosso della zona promozione, nella seconda stagione le cose non sono andate come mi aspettavo. A Salerno stavo molto bene, ho un bel ricordo di una piazza e di uno stadio importante. E' una tifoseria che spinge molto la squadra, che sa dare una grossa mano e che ricordo volentieri>>.

Maurizio Grillo