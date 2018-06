Esclusiva | Fabiani: "Ecco la verità sui nomi che circolano" Il ds granata affronta a 360° il discorso calciomercato

Siamo solo ai primi di giugno, il calciomercato non è ancora ufficialmente aperto, ma sui giornali non si legge altro che di trattative e di interesse della Salernitana per alcuni calciatori. Chi meglio del ds può fare chiarezza sui programmi futuri e sui rinforzi che dovranno consentire alla società granata di disputare il prossimo campionato, quello del centario, da protagonista? La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha contattato Angelo Fabiani, che ha parlato ad ampio raggio sul programma di rafforzamento della squadra.

Colantuono, gode della stima e della fiducia della società, per lui c'è un prolungamento del contratto?

“Con Colantuono abbiamo avuto modo di parlare e stilare un certo programma, si continuerà con lui. Anche se non è stato ancora ratificato abbiamo deciso consensualmente di prolungare il suo contratto per un altro anno”.

Siamo già in pieno clima di calciomercato, sono tanti i nomi che gravitano intorno alla Salernitana in questi giorni, su tutti quello dell'attaccante Adriano Montalto:

“E' un bel giocatore, ma a certe cifre non ci interessa”.

Oggi sul quotidiano “il Mattino”, si parla di un colloquio tra Lotito e il suo collega Ranucci, con oggetto proprio il trasferimento dell'attaccante alla Salernitana. Il ds Pagni ha affermato - si legge sulla stessa testata - che Montalto non si muoverà da Terni.

“Pagni è un giovane capace, ma in certe occasioni dovrebbe avere il buon senso di tacere”.

Restiamo in tema attaccanti, Bocalon resterà a Salerno?

“Non sarà ceduto assolutamente. Abbiamo fiducia nel calciatore e farà parte della nuova Salernitana che sta per nascere”.

Andiamo con ordine: si parla dei soliti noti, che ogni anno vengono accostati alla Salernitana.

“Innanzitutto va precisato che i nomi che circolano in questi giorni sono privi di ogni fondamento. Io rispetto i giornalisti che devono svolgere il proprio lavoro e tutto ciò fa parte del gioco, ma finora non abbiamo messo in atto alcuna trattativa. I nomi che circolano sono fatti ad arte da addetti ai lavori, che si servono della stampa per sponsorizzare i loro assistiti”.

Vuol dire che la Salernitana è immobile finora sul mercato?

“Il calciomercato inizia il primo di luglio. E' evidente che ci stiamo guardando intorno in base al programma che è stato stilato con l'allenatore. Ma per il momento si tratta di semplici pourparler, giusto per capire cosa il mercato offre, rispetto alle nostre esigenze. E' altrettanto chiaro che ci rivolgeremo non solo al mercato degli svincolati, ma guarderemo anche oltre, cercando un investimento su calciatori di qualità”.

Tornando ai soliti nomi... Calaiò, Vantaggiato?

”Sono ottimi calciatori, ma non ci interessano”.

Si parla anche di Cissé e Cacia...

”Per quanto riguarda il primo quasi certamente non si muoverà da Bari; Cacia ha avuto la sua opportunità tempo fa, ma ha detto no al trasferimento a Salerno. Non avrà modo di averne un'altra. La Mantia? La Virtus Entella è ancora in fase di riflessione e di shock per la retrocessione in Serie C , come affermato anche dal suo presidente. In questo momento non c'è possibilità di interloquire con la società”.

A centrocampo si ripartirà da Akpa Akpro?

“Sul calciatore dobbiamo solo esercitare un'opzione”.

In parole povere?

“Avete potuto vedere tutti che si tratta di un calciatore di qualità, è chiaro che potrà far parte del nostro progetto”.

Su Di Gennaro, cosa ci dice?

“E' un elemento che può fare al caso della Salernitana, ma si è capito che la sua intenzione è di rimanere e giocarsi tutte le sue carte in massima serie. Non possiamo obbligare i calciatori a venire contro la loro volontà. Indossare la casacca granata deve essere una scelta convinta”.

Con la Pro Vercelli si possono avviare delle trattative per alcuni calciatori che magari sarebbero poco disposti ad accettare il declassamento?

“Non solo Pro Vercelli, anche il Novara e la Virtus Entella hanno calciatori di qualità. Ma inutile fare nomi”.

In porta si cerca la conferma di Radunovic:

“E' nostra intenzione rinnovare la fiducia al portiere, che giustamente vuole tentare di affermarsi in Serie A. Ma siamo sicuri: se dovesse restare in cadetteria, accetterebbe solo la Salernitana”.

Blanchard, altro nome ricorrente...

“Come detto in altre occasioni, anche lui è un ottimo profilo, ma viene da un lungo periodo di inattività”.

In conclusione le idee sono abbastanza chiare, ci saranno le trattative al momento opportuno. Per ora ci si affida alle normali chiacchiere da bar o addirittura veicolate da addetti ai lavori…

“Gli agenti dei calciatori devono sponsorizzare i loro assistiti e le società devono valorizzare le loro risorse. Ad ascoltare quello che ha detto Pagni, due più due fa quattro”.

Maurizio Grillo