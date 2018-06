Sondaggio Granatissimi: chi preferiresti come attaccante? La scelta su due calciatori: Montalto e La Mantia

La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha lanciato nei giorni scorsi un sondaggio di “gradimento” ai tifosi sull'attaccante che dovrà affiancare Riccardo Bocalon nel prossimo torneo di Serie B. Abbiamo scelto due nomi, tra i più citati dalle varie testate giornalistiche, che graviterebbero intorno alla squadra granata: Adriano Montalto della Ternana e Andrea La Mantia della Virtus Entella.

Il primo è un ex della Salernitana classe '88: disputò il torneo di Serie C Girone A con la maglia granata nel 2010/11, accasatosi a Salerno come svincolato (dal Lecco) nel mercato di gennaio. Per lui 13 presenze (1 nei playoff) con 3 reti realizzate in granata. Nel torneo appena terminato l'attaccante ha raccolto 34 presenze e 20 gol con la maglia della Ternana. Su di lui il ds Fabiani ha però detto: “E' un bel giocatore, ma a certe cifre non ci interessa”.

Andrea La Mantia ('91) ha da poco terminato la sua stagione con la Virtus Entella, purtroppo finita con la retrocessione dei liguri in Serie C dopo la sconfitta nei playout contro l'Ascoli. A nulla, alla fine, sono valsi i suoi gol per la salvezza della squadra: in 43 presenze (2 nei playout e 1 in coppa), 12 le reti realizzate. Su di lui il ds Fabiani non si è sbilanciato più di tanto affermando: “La Mantia? La Virtus Entella è ancora in fase di riflessione e di shock per la retrocessione in Serie C , come affermato anche dal suo presidente. In questo momento non c'è possibilità di interloquire con la società”.

Tornando al discorso del gradimento dei nostri lettori sui due calciatori, sarà perché ha già calcato il terreno dell'Arechi o per aver lasciato un buon ricordo, è proprio Adriano Montalto a vincere la sfida, con una percentuale del 64%. Solo il 36% di favori sono giunti per l'attaccante biancoceleste. La verità, in ogni caso, per un motivo o un altro sarà difficile vederli il prossimo anno indossare la casacca granata, anche se in questo pazzo calciomercato non è mai detta l'ultima parola.

Maurizio Grillo