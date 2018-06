Sprocati: il suo futuro è in Serie A Diverse squadre della massima serie sull'esterno d'attacco granata

Una nota lieta del torneo della Salernitana appena concluso è stata l'affermazione di Mattia Sprocati. L'attaccante classe '93 prelevato in prestito dalla Pro Vercelli nel mercato di gennaio dell'anno scorso, fu riscattato in estate dalla società granata per 110mila euro. Un vero affare per i co-patron Lotito e Mezzaroma, se consideriamo che il calciatore sarà ceduto a cifre molto più elevate, costituendo una buona plus-valenza.

Sprocati quest'anno ha raccolto 33 gettoni di presenza andando in doppia cifra (10 reti), insieme al compagno di reparto Riccardo Bocalon. Un bel bottino se si considera il suo rendimento complessivo di 167 presenze tra i professionisti e i 28 gol totali realizzati. Su di lui c'è stato un interessamento in un primo momento della Roma, che avrebbe messo sul piatto della bilancia oltre a un bel gruzzoletto di denaro, anche la proprietà del cartellino di Matteo Ricci. Successivamente l'esterno d'attacco ha suscitato l'interesse di Atalanta e Fiorentina.

Ora però chi ha portato un deciso attacco al calciatore della Salernitana è il Sassuolo. Il valore dell'ex Pro Vercelli si aggira intorno al milione e mezzo di euro, corrispettivo che la società neroverde sarebbe pronta a sborsare. In verità il Sassuolo preferirebbe offrire una contropartita tecnica, ma non è escluso che la trattativa possa avanzare sulla base del solo compenso in denaro.

Maurizio Grillo