Salernitana Story: riviviamo il campionato 5^ giornata Pro Vercelli-Salernitana 1-1

Pareggio esterno per la Salernitana. Al “Pioli” finisce 1–1 tra i granata e la Pro Vercelli, con Schiavi che nella ripresa rimedia allo svantaggio del primo tempo. Primi 45 minuti appannaggio dei padroni di casa, che dopo appena trenta secondi vanno alla conclusione con Bifulco, Radunovic chiude in uscita bassa. Al 7′ Raicevic ci prova dai venti metri, Radunovic si distende e blocca. Al 27′ Firenze prova a sorprendere l’estremo difensore granata dalla distanza, ma la sfera si perde alta sopra la traversa. La prima vera occasione per la Salernitana arriva al 36′ ma Minala spreca malamente da posizione favorevolissima. Passano due minuti e la Pro passa in vantaggio: Raicevic fa da sponda per l’inserimento di Firenze che, tutto solo, fredda Radunovic e porta avanti i suoi. Nel secondo minuto di recupero Raicevic chiama nuovamente Radunovic al grande intervento in angolo e il primo tempo si chiude sull’1–0. Al 16′ della ripresa Vives tenta il jolly dal limite dell’area, ma il pallone termina di poco alto. Al 20′ la Salernitana pareggia: calcio d’angolo di Vitale e colpo di testa di Schiavi che s’insacca alle spalle di Marcone per l’1–1. Al 27′ Germano prova a imitare Schiavi, ma il suo colpo di testa è respinto da Radunovic. Alla mezz’ora l’occasione più ghiotta del match capita sui piedi di Rodriguez che, al termine di una perfetta ripartenza rifinita da Rossi, manda clamorosamente fuori a tu per tu con Marcone.‌ Al 32′ Vitale ci prova direttamente da calcio di punizione, trovando il pronto intervento di Marcone a dire di no. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine. Per la Salernitana si tratta del secondo pareggio consecutivo dopo quello conquistato sabato scorso contro il Pescara.

Pro Vercelli – Salernitana 1 – 1

Reti: 38′ pt Firenze (PV), 20′ st Schiavi (S).

Pro Vercelli: Marcone, Mammarella (9′ st Barlocco), Vives, Raicevic, Legati, Vajushi (17′ st Castiglia), Bifulco, Ghiglione, Firenze, Bergamelli, Germano. All.: G. Grassadonia.

A disposizione: Nobile, Berra, Morra, Rovini, Konate, Gilardi, Pugliese, Grossi, Polidori, Bruno.

Salernitana: Radunovic, Vitale, Bernardini, Signorelli (12′ st Di Roberto), Rodriguez, Alex (42′ pt Rossi), Minala, Schiavi (43′ st Tuia), Ricci, Sprocati, Perico. All.: A. Bollini.

A disposizione: Adamonis, Mantovani, Zito, Iliadis, Kiyine, Della Rocca, Bocalon, Asmah, Cicerelli.

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1.

Assistenti: Davide Imperiale (sez. Genova) – Marco Scatragli (sez. Arezzo).

IV Uomo: Diego Provesi (sez. Treviglio).

Ammoniti: Firenze, Mammarella (PV), Ricci, Bernardini, Rossi (S).

Angoli: 7 – 6

Recupero: 3′ pt, 5′ st.

Le dichiarazioni di mister Grassadonia

Ai microfoni di OttoChannel è intervenuto il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia: <<Per 65 minuti siamo stati padroni del campo, a cospetto di una Salernitana arroccata nella propria metà campo. Abbiamo costruito occasioni e dimostrato di essere una squadra organizzata, probabilmente avremmo meritato la vittoria e sarebbe stata una beffa atroce se Rodriguez avesse buttato dentro quel pallone. Nella ripresa siamo crollati dal punto di vista fisico e il nostro avversario ne ha approfittato, purtroppo alcuni giocatori non erano in condizione. Nelle ultime due gare noi stiamo crescendo, sia a Brescia sia oggi abbiamo disputato una partita importante. La Salernitana? Farà un buon campionato, ha un allenatore di valore e non è un organico che lotterà semplicemente per la salvezza>>.

Grassadonia prosegue: <<Non ho esultato non solo per i miei trascorsi a Salerno, ma perchè solitamente vivo le partite e determinati momenti con una certa freddezza. Vado a casa soddisfatto perchè ho visto un'ottima reazione da parte dei miei ragazzi, stiamo correggendo quelle cose che non avevano funzionato nelle prime partite. Già a Brescia la crescita era stata evidente, ci era mancato soltanto il gol. Il rigore? Non ho visto, anche su altre situazioni l'arbitro ha preferito sorvolare. Mi soffermerei sulla prestazione: sull'1-0 abbiamo sbagliato la chance del raddoppio, in questa categoria queste cose le paghi a caro prezzo. Cicerelli? Ottimo acquisto da parte della Salernitana, avrei voluto portarlo qui. E' uno che fa la differenza>>.

Sulle voci di un possibile esonero: <<Le nostre panchine sono mobili, siamo abituati a questo. I risultati ti esaltano e ti condannano, fa parte del gioco. L'importante è essere sempre professionisti e professionali>>.

Le dichiarazioni di mister Bollini

Mister Bollini ha analizzato i 90 minuti del Piola: <<Siamo rimasti sorpresi dal loro quarto d'ora iniziale, obiettivamente ci hanno messo in difficoltà e non riuscivamo a ragionare e a proporci sulle corsie esterne. Superate le difficoltà iniziali abbiamo iniziato a vincere qualche contrasto, le cosiddette seconde palle, ripartendo, ma commettendo tanti errori tecnici. Proprio quando stavamo prendendo confidenza con la partita abbiamo subito il gol dello svantaggio, con la difesa schierata: questa cosa sta succedendo troppo spesso, dobbiamo fare delle valutazioni. Nella ripresa, fortunatamente, siamo riusciti ad agguantare l'1-1 e successivamente abbiamo avuto addirittura le occasioni per vincerla. Ancora una volta ci siamo trovati in svantaggio, è accaduto per la quarta gara consecutiva. La condizione atletica è crescente, cercheremo di vincere sabato prossimo contro lo Spezia>>.

Bollini prosegue soffermandosi anche sull'errore di Rodriguez: <<Non colpevolizzerei troppo un giocatore che ha dato tutto e che si è confermato molto generoso. In queste prime 5 partite abbiamo fallito almeno 3 occasioni da gol nitide e dobbiamo cercare di essere più cattivi sotto porta. Il fallo di Mammarella su Alex è stato molto cattivo, quando succedono cose del genere capisci che tipo di atteggiamento agonistico c'è in questo campionato. Dobbiamo muovere la palla con maggiore velocità, come ho detto prima abbiamo commesso troppi errori tecnici>>.

Il mister infine sembra abbastanza polemico quando gli si chiede del suo futuro e del rischio esonero: <<A voi piace parlare di queste cose: moduli, situazioni particolari e quant'altro. Io ho dalla mia parte il lavoro quotidiano e il gruppo unito, nonchè l'ottimo rapporto con la società. Vado avanti per la mia strada, sono sereno>>.

Maurizio Grillo