Stasera via ai play-off di Serie B Alle 18:30 Cittadella-Bari e alle 21 Venezia-Perugia

Inizierà questa sera alle 18:30 la prima fase del turno preliminare dei play-off del campionato di Serie B con la gara Cittadella-Bari, che si giocherà al Tombolato. Ha fatto molto discutere negli ultimi giorni la decisione degli organi di giustizia sportiva di comminare due punti di penalizzazione alla società pugliese, a seguito della segnalazione della Covisoc per irregolarità amministrative.

Amareggiata la società di Giancaspro, come hanno dimostrato le dichiarazioni del ds Sogliano in seguito alla conferma della Corte Federale d'Appello della sentenza: “Sarebbe stato sicuramente più giusto prendere ogni decisione come hanno fatto in Serie C a campionato in corso. In ogni caso, togliere due punti ai calciatori che li hanno conquistati sul campo equivale a una vera e propria violenza sportiva“.

Ma ormai è fatta. La classifica alla fine è cambiata e dal punto di vantaggio del Bari sugli avversari con conseguente unica gara giocata al San Nicola, si è trasformata con i veneti a 66 e i pugliesi collocati a quota 65, con inversione del campo e il vantaggio per la formazione di Venturato di avere due risultati su tre a disposizione.

Alle 21:00 scenderanno in campo per l'altro turno preliminare Venezia e Perugia. Si giocherà allo stadio Penzo, con i padroni di casa avvantaggiati dal fattore casalingo e dalla classifica, così come avviene sull'altro campo del Tombolato. I lagunari arrivano in condizioni psicologiche migliori rispetto agli avversari anche perchè i grifoni hanno attraversato un brutto finale di stagione con il rocambolesco esonero a una giornata dal termine della regular season di Roberto Breda (con play-off già raggiunti) a vantaggio dell'ex campione del mondo Alessandro Nesta. A tale proposito molto interessante lo scontro in panchina tra i due allenatori che hanno trionfato al mondiale del 2006.

Cittadella-Bari ore 18:30 stadio Tombolato

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2); Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Lora; Chiaretti; Kouamé, Vido. All.: Venturato

BARI (4-3-3); Micai; Anderson, Marrone, Gyomber, Balkovec; Hendeson, Basha, Iocolano; Galano, Nené, Cissé. All.: Grosso

Arbitro: Ghersini di Genova (Cecconi-Rocca; IV uff. Margani; add. La Penna-Forneau)

Venezia-Perugia ore 21 stadio Penzo

Le probabili formazioni

VENEZIA (5-3-2): Audero; Bruscagin, Andelkovic, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Stulac, Suciu; Litteri. Geijo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

PERUGIA (3-4-1-2): Leali; Magnani, Del Prete, Volta; Zanon, Bianco, Gustafson, Colombatto; Diamanti; Di Carmine, Cerri. Allenatore: Alessandro Nesta.

Arbitro: Abbattista di Molfetta (Caliari-Galetto; IV uff. Formato; add. Chiffi-Giua)

Maurizio Grillo