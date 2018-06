Da Paganini a Macheda: quanti svincolati di lusso! Garofalo, Troest, Troiano, Brighi: l'elenco dei calciatori liberi dal 30 giugno

Sarà pur vero che la Salernitana è pronta ad investire su calciatori sia di categoria inferiore, sia di categoria superiore, ma è altrettanto vero che mai come quest'anno la lista degli svincolati è composta da elementi di grande spessore. Restando soltanto a chi ha militato in serie B, possiamo notare che diversi giocatori dal palmares importante sono già liberi di firmare per altre società e, teoricamente, potrebbero innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Colantuono. Quali i più appetibili? Dai portieri Agazzi, Iacobucci e Ujkani passando per i difensori Troest e Mantovani del Novara, Domizzi del Venezia e Pellizzer dell'Entella senza dimenticare i centrocampisti Gavazzi, Iori, Troiano e Bentivoglio e gli attaccanti Paganini, Paulinho, Nenè, Brienza, Cocco e Calaiò. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Iacobucci, Minelli, Ujkani, Alfonso, Pelagotti, Gori, Agazzi, Vigorito, Zappino, Berardi, Farelli, Casadei

Difensori: Pellizzer, Troest, Garofalo, Morganella, Pasqual, Iacoponi, Crivello, Lancini, Mantovani, Diakitè, Loiacono, Della Fiore, Ceccarelli, Zambelli, Vitiello, Cassani, Campagnaro, Coda, Domizzi, Del Grosso, Rizzato, Capela, Figliomeni, Pachonik

Centrocampisti: Laribi, Basha, Schiavone, Germano, Gavazzi, Martinho, Troiano, Brighi, Vives, Iori, Juande, Bentivoglio, Frara

Attaccanti: Paganini, Paulinho, Macheda, Diamanti, Kozak, Cacia, Strizzolo, Marsura, Caracciolo, Calaiò, Cocco, Scappini, Gilardino, Palladino, Brienza, Nenè, Iunco

