Salernitana Story: riviviamo il campionato 6^ giornata Salernitana-Spezia 2-0

Vittoria interna per la Salernitana. All'”Arechi” i granata battono 2–0 lo Spezia e conquistano la prima vittoria in questo campionato. Al 15′ grande azione degli uomini di Bollini, con Rodriguez che fa da sponda per Sprocati, la cui zampata è neutralizzata dall’uscita bassa di Di Gennaro. Passano tre minuti e la Salernitana passa: torre di Bocalon per Rodriguez, che addomestica la sfera e batte Di Gennaro con un preciso diagonale. Al 29′ Sprocati fa partire un rasoterra dal limite dell’area deviato in angolo dall’estremo difensore ligure. Lo Spezia si fa vedere per la prima volta al 42′ con un bolide dai venticinque metri di Acampora che centra in pieno il palo esterno. È l’ultima occasione del primo tempo. Al 22′ della ripresa i granata raddoppiano ancora una volta con Rodriguez, lesto a mettere in rete un tiro-cross dalla sinistra di Vitale. Al 27′ Marilungo approfitta di un errore in disimpegno di Schiavi e scarica un destro che si stampa sulla traversa. Al 43′ Kiyine sfiora il palo con una conclusione dal limite dell’area. Finisce 2–0, con la Salernitana che per la prima volta in questa stagione può festeggiare per i tre punti.

Salernitana – Spezia 2 – 0

Reti: 18′ pt, 22′ st Rodriguez.

Salernitana: Radunovic, Vitale, Bernardini, Rodriguez (32′ st Rossi), Della Rocca, Tuia (11′ pt Kiyine), Minala, Schiavi, Bocalon (21′ st Odjer), Sprocati, Perico. All.: A. Bollini.

A disposizione: Adamonis, Mantovani, Signorelli, Zito, Rosina, Kadi, Di Roberto, Asmah, Cicerelli.

Spezia: Di Gennaro, Lopez, Ceccaroni, Forte (17′ st Soleri), Calabresi (1′ st Granoche), Terzi, Acampora, Pessina, De Col, Maggiore (17′ st Mastinu), Marilungo. All.: F. Gallo.

A disposizione: Bassi, Capelli, Giani, Bolzoni, Augello, Giorgi, Okereke, Vignali, Masi.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Assistenti: Enrico Caliari (sez. Legnago) – Luigi Lanotte (sez. Barletta).

IV Uomo: Eduart Pashuku (sez. Albano Laziale).

Ammoniti: Bocalon, Kiyine (SA), Lopez, Ceccaroni, Terzi (SP).

Angoli: 4 – 5

Recupero: 2′ pt, 3′ st.

Spettatori: 7465

Le dichiarazioni post-gara di mister Gallo

Il primo a parlare in sala stampa è stato il tecnico dello Spezia Gallo: <<Il nostro inizio è stato molto buono, non ci siamo fatti sorprendere dal cambio tattico di Bollini. Nel primo tempo non è stata una bellissima partita, loro sono stati bravi a sfruttare l'unica occasione avuta nel primo tempo generata da un nostro errore, mentre noi abbiamo colpito il palo. Nella ripresa abbiamo fatto tantissimi cross senza quasi mai riuscire a battere a rete, dobbiamo analizzare questa partita con grande obiettività ricordando che siamo giovani e che giocare in questi campi così difficili non può che aiutarci anche in chiave futura. L'Arechi ha una tifoseria importantissima, un pubblico che spinge già dal riscaldamento. Il risultato? Troppo rotondo, non rispecchia quanto visto sul rettangolo verde. Abbiamo avuto anche noi l'opportunità per fare gol, non abbiamo avuto la stessa fortuna della Salernitana che ha raddoppiato su un tiro sbagliato>>-

Gallo prosegue: <<Non siamo riusciti a creare superiorità numerica a centracampo, Maggiore e Pessina hanno pagato la fatica delle tre gare in sette giorni. Sono giovani, c'è pressione psicologica che può aver rubato energie e, per caratteristiche, avremmo dovuto fare dell'aggressività il nostro punto di forza. Torniamo a casa con una sconfitta, ma questa piazza mi piace molto e ci vengo sempre con piacere. Kyiyne? Non so come sarebbe andata senza l'infortunio di Tuia, ma mi ha impressionato per la sua grande qualità e personalità>>.

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

In sala stampa parla anche il tecnico Alberto Bollini: <<Ci mancava soltanto la vittoria per sbloccarci, il gruppo ha lavorato sempre bene e meritava questa soddisfazione. Rodriguez è l'emblema di una squadra che non molla mai e ha carattere, in lui c'è la risposta che cercavo. Gol e prestazione hanno fatto trarre benefici a tutta la Salernitana, ovviamente deve rappresentare soltanto un punto di partenza. Mi dispiace che ci siano state tante critiche, dal ritiro a oggi abbiamo perso soltanto a Carpi senza meritarlo, ma capisco che c'era tanto dispiacere per i troppi pareggi. Non ho mai avuto dubbi sulla qualità del nostro lavoro>>.

Bollini prosegue: <<Noi non siamo mai andati in vantaggio e oggi non ci potevamo permettere di andare sotto per tanti motivi. Oggi ho scelto questo modulo per dare più certezze dopo aver subito 5 gol in casa, tante volte alla prima occasione. Ci siamo ricompattati con una linea a quattro a centrocampo, a scanso di equivoci dico che non ho un modulo fisso e siamo partiti quest'estate con un 4-3-3 modificabile in un 4-3-2-1. Gli attaccanti li ho avuti negli ultimi giorni di mercato, mi sono dovuto adattare. Nelle prime 5 partite abbiamo giocato anche con il 4-4-2 e il 4-2-3-1>>.

Infine il mister chiarisce: <<Quando parlo di critiche non mi riferisco al pubblico, che ci ha sempre sostenuto tantissimo. Oggi non è la giornata opportuna per andare su determinate tematiche, il mio obiettivo è dare serenità alla squadra e spero che sia soltanto il primo passo verso un futuro ancora più soddisfacente>>.

Maurizio Grillo