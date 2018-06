Dalla Toscana: investimento granata su un giovane? Ecco le ultime indiscrezioni

Come annunciato dal direttore sportivo Angelo Fabiani alla redazione di Granatissimi nella giornata di ieri, la società non provvederà solo a rinforzarsi attingendo dal mercato degli svincolati, ma potrebbe investire anche su qualche talento proveniente dalla categoria inferiore, ma che è già pronto per il grande salto. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, Lotito e Mezzaroma stanno seguendo con grande interesse il centrocampista ventiduenne di origini napoletane Mario Gargiulo, cresciuto nel settore giovanile del Brescia in forza al Pontedera che potrebbe cederlo soltanto in caso di offerta economicamente vantaggiosa. Gli addetti ai lavori lo descrivono come un calciatore di grande personalità, tecnicamente dotato e bravo negli inserimenti e durante questa stagione si è ben disimpegnato in quel 4-3-1-2 che Colantuono ha in mente per la Salernitana del futuro. La dirigenza granata- quella toscana, non lo tratterrà controvoglia e la sensazione è che i buoni rapporti tra Fabiani ed il collega Giovannini (nati all'epoca dell'affare Grassi) potrebbero favorire il buon esito della trattativa. Su di lui ci sarebbero anche Ascoli e Carpi, ma la Salernitana potrebbe girare in prestito i giovani Novella e Gaeta.

Gargiulo però cade dalle nuvole: “Non ho notizie, col mio procuratore ho un incontro nella prossima settimana. A Pontedera sto benissimo, la società ha creduto molto in me e mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Ho trovato un ambiente straordinario, molto più di una squadra di calcio. Siamo una grande famiglia e se dovessi rimanere sarei felicissimo. Ora penso solo alle vacanze e a prendermi qualche giorno di relax, poi penserò al mio futuro. Non ho alcuna fretta di partire. È stata una stagione ricca di soddisfazioni, per me e per la squadra ”, si può leggere sulla stessa testata giornalistica.

Redazione Sport