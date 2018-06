F.I.G.C.: ecco le nuove date delle sessioni di calciomercato Tempi più brevi rispetto allo scorso torneo

Con un comunicato ufficiale diffuso attraverso il proprio sito, la Figc ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2018/19, la prima che vedrà una riduzione delle due sessioni, estiva e invernale, destinate alle trattative.

Calciomercato estivo

Per i contratti in cui sono previste opzioni o diritti di riscatto, le società avranno tempo dal 18 al 20 giugno. Dal 21 al 23 giugno, invece, sarà possibile esercitare le controopzioni o i controdiritti di riscatto. Il mercato per le squadre di Serie A e B aprirà invece ufficialmente domenica 1 luglio e chiuderà venerdì 17 agosto, alle 20. Per le società di Serie C, invece, chiuderà sabato 25 agosto, alle 12.

Calciomercato invernale

Per quanto riguarda la sessione invernale di mercato, invece, l'apertura è fissata per giovedì 3 gennaio, la chiusura per venerdì 18 gennaio, alle 20, sia per le squadre di Serie A che per quelle di B e C.

Cliccare Qui per consultare l’intero comunicato

M.G.