Colantuono: "Perdere sul finale sarebbe stato clamoroso" II commento del tecnico della Salernitana nel post-gara dello Zini

"Perdere all’ultimo secondo sarebbe stato clamoroso, soprattutto dopo che avremmo potuto vincere se fossimo stati più fortunati negli episodi". Questo il commento di Stefano Colantuono al termine di Cremonese-Salernitana 0-0. I granata hanno protestato allo scadere per l'occasione di Carretta che, negli ultimi istanti di gioco, ha sciupato l'occasione del vantaggio oltre il tempo massimo. Nelle proteste, Raffaele Schiavi ha rimediato il rosso. Alla ripresa, dopo la sosta per le Nazionali, il tecnico capitolino non potrà contare sul centrale.

Sul match, le considerazioni di Colantuono: "È stata una partita maschia. Abbiamo affrontato una squadra forte su un campo difficile, ma abbiamo tenuto ampiamente testa alla Cremonese. Nel primo tempo eravamo un po’ in ritardo nelle uscite, nella ripresa ci siamo messi meglio in campo e direi che abbiamo conquistato un punto molto importante. Occorre dare continuità alle nostre prestazioni. Dobbiamo migliorare i nostri difetti, ma siamo consapevoli di avere anche molti pregi e oggi li abbiamo dimostrati”.

Su ottochannel.tv le interviste post-gara di Cremonese-Salernitana 0-0

