Salernitana: risentimento al flessore per Di Gennaro

Ieri il ko con il Venezia, in mattinata ritorno immediato in campo, al Mary Rosy, per la Salernitana. Seduta defaticante, classica del day after, per gli uomini di Stefano Colantuono. I calciatori non impiegati allo stadio "Pier Luigi Penzo" hanno invece svolto corsa e successivo lavoro atletico. Da domani, con inizio alle 15, i dettagli tecnico-tattici verso la sfida di sabato (ore 15) contro lo Spezia.

In avvio di settimana, solo una seduta fisioterapica per Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il centrocampista francese-ivoriano è limitato da un ematoma alla coscia sinistra. Terapie anche per Romano Perticone e Davide Di Gennaro, sostituito al 45' di Venezia-Salernitana, accusa, invece, un nuovo risentimento muscolare, al flessore della coscia sinistra. Il centrocampista sarà rivalutato nelle prossime ore.

