LIVE | Ascoli-Salernitana 2-3: espulso Ganz I granata cercano punti per avvicinare la zona play-off. Segui la diretta testuale del match

ASCOLI-SALERNITANA 2-3

ASCOLI (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Padella, D’Elia; Frattesi, Iniguez (1' st Addae), Cavion; Ninkovic, Ciciretti (1' st Beretta); Ganz. A disposizione: Bacci, Scevola, Valentini, Rubin, Troiano, Baldini, Rossetti, Quaranta, Chaja, Andreoni. Allenatore: Vivarini

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai, Perticone (10' st Mantovani), Migliorini, Gigliotti; Casasola (25' st Pucino), Minala, Di Tacchio, Lopez; Jallow, Mazzarani; Calaiò (14' st Vuletich). A disposizione: Vannucchi, Bernardini, Odjer, D. Anderson, Rosina, Djuric, Memolla, Orlando. Allenatore: Gregucci.

ARBITRO: Minelli di Varese - (assistenti: Cangiano-Mokhtar/ quarto uomo: Prontera)

RETI: 3' pt Ninkovic (A), 12' pt Calaiò (S), 18' pt Casasola (S), 40' pt Jallow (S), 3' st Beretta (A)

NOTE. Spettatori 6098 di cui 3571 abbonati. Al 22' st allontanato dalla panchina il tecnico della Salernitana, Gregucci. Ammoniti: Lopez (S), Padella (A), Minala (S), Pucino (S), Ganz (A), Gigliotti (S). Angoli: 3-6. Recupero: 0' pt -

37' - Ammonito Gigliotti.

34' - Fallo di Ganz su Gigliotti, ammonito l'attaccante bianconero. Il difensore della Salernitana resta a terra dolorante.

32' - Colpo di testa di Addae, Micai blocca senza problemi.

29 - Ancora Ninkovic: conclusione a giro del serbo, palla a lato.

27' - Ci prova ancora Ninkovic con un'iniziativa personale ma la sua conclusione è fuori misura.

25' - Non ce la fa Casasola. Gregucci costretto a giocarsi la terza sostituzione: entra Pucino

24' - Occasionissima per l'Ascoli: Ninkovic, servito da D'Elia, centra in pieno il palo, sulla ribattuta Micai fa un miracolo su Cavion.

23' - Ganz controlla di petto la sfera e calcia dal limite, palla alta.

22' - Allontanato dalla panchina il tecnico della Salernitana, Angelo Gregucci.

21' - Azione personale di Jallow che crossa forte e teso sul secondo palo, Milinkovic-Savic devia con le dita ed evita l'intervento in spaccata di Vuletich.

18' - Cross dalla destra di Laverone, difesa granata disattenta, Ganz prova la conclusione dal limite ma Micai blocca.

15' - Ammonito Minala

14' - Tocca a Vuletich che prende il posto di Calaiò, uscito stremato dal campo.

13' - Ganz serve al centro Beretta che non arriva d'un soffio. Ascoli pericolosissimo.

10' - Botta dal limite di Mazzarani, palla a lato. La Salernitana prova a reagire. Intanto Perticone non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo: dentro Mantovani.

7' - Padella commette fallo di reazione su Casasola: ammonizione. Resta a terra Perticone che è costretto a uscire dal terreno di gioco in barella.

6' - Provvidenziale Micai: Beretta serve Ninkovic che cerca l'angolino ma il portiere granata riesce a bloccare la conclusione.

5' - L'Ascoli, galvanizzato dal gol di Beretta, prova a rimettersi in partita, la Salernitana ora deve stringere i denti.

3' - GOL ASCOLI - Accorcia le distanze la formazione bianconera con Beretta: punizione di Beretta, sponda di Brosco, la palla arriva a Beretta che di petto fa 2-3.

2' - Jallow serve Mazzarani al centro dell'area, conclusione del trequartista granata che viene deviata in corner. Il gambiano, sull'azione successiva, ci prova di punta ma Milinkovic-Savic blocca.

1' - Si riparte con un doppio cambio in casa Ascoli: dentro Addae e Beretta, fuori Ciciretti e Iniguez.

SECONDO TEMPO

45' - Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco. Salernitana avanti 3-1 sul campo dell'Ascoli. La squadra di Gregucci è stata brava a reagire dopo il gol-lampo di Ninkovic (3'), trovando prima il pari con Calaiò (12'), poi il raddoppio con Casasola (18') e, infine) il tris con Jallow (40').

43' - Salernitana vicina al gol del 4-1: Milinkovic-Savic salva in uscita su Lopez, evitando il poker granata.

40' - TRIS SALERNITANA: Casasola serve Jallow che controlla dal limite e calcia a rete, Milinkovic-Savic respinge ma sulla ribattuta il gambiano trova il 3-1.

38' - Occasione Salernitana: cross basso di Casasola, la palla arriva a Mazzarani che si scontra con Calaiò e non riesce a battere a rete.

38' - Cross dalla trequarti di Cavion, Micai blocca la sfera senza problemi.

35' - Cross sul secondo palo di Casasola, Laverone anticipa di testa Jallow e devia in corner.

32' - La retroguardia granata sbanda, Micai esce in presa alta e anticipa Cavion.

31' - Azione in velocità della Salernitana: Mazzarani fa viaggiare Jallow che si accentra e serve Calaiò ma l'arciere non riesce a controllare.

29' - Minala guadagna un buon calcio di punizione dai trenta metri. Lopez tenta lo schema ma Brosco anticipa Casasola.

22' - Si rianima l'Ascoli: tentativo di cross di Laverone, deviato in corner da Gigliotti. Sul corner successivo Brosco fa tremare la retroguardia granata con una botta che termina alta sulla traversa.

19' - Si surriscaldano gli animi al Del Duca: acceso battibecco tra Di Tacchio e Ninkovic, l'arbitro redarguisce verbalmente i due giocatori.

18' - RADDOPPIO SALERNITANA - Casasola trova il quinto gol in stagione. Il difensore argentino ribatte in rete dopo che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Migliorini aveva centrato la traversa. Sorpasso granata!

16' - Reazione Ascoli: cross di Ninkovic, Perticone svetta nel cuore dell'area di rigore e anticipa Ganz.

15' - Lopez atterra Laverone, ammonito l'esterno della Salernitana.

12' - PAREGGIO DI CALAIÒ - L'arciere approfitta di una respinta corta della difesa dell'Ascoli e fa secco Milinkovic-Savic.

12' - Casasola guadagna il secondo tiro dalla bandierina.

10' - La Salernitana prova a riorganizzarsi: cross dalla sinistra di Lopez, Casasola rimette al centro ma la sfera termina sul fondo. Dall'altro lato conclusione dal limite di Ganz che si perde alta sulla traversa.

8' - Occasionissima per la Salernitana: Casasola crossa al centro, Mazzarani colpisce di prima intenzione, Milinkovic-Savic salva con un balzo felino ma il calciatore granata era in posizione di offside.

6' - Ascoli ancora pericoloso sull'out mancino: D'Elia crossa al centro, Di Tacchio riesce ad anticipare e a deviare in corner

3' - ASCOLI IN VANTAGGIO - Frattesi serve Ninkovic che controlla al limite e fa secco Micai in diagonale.

2' - Primo tiro dalla bandierina per la Salernitana guadagnato da Jallow.

1' - Fischio d'inizio

Ancora pochi istanti e le due formazioni faranno il loro ingresso sul rettangolo verde. La Curva Sud ascolana resterà in silenzio per 90', gli ultras della Salernitana seguiranno la protesta per 45'.

Alle 18, allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli, è fissato il calcio d'inizio della sfida Ascoli-Salernitana. Segui il live, i flash di cronaca del match in terra marchigiana.

Le formazioni. Gregucci cambia l'attacco della Salernitana per provare a curare il mal di gol del cavalluccio marino. Il tecnico, come era nelle previsioni della vigilia, ha cambiato i protagonisti del reparto offensivo: Mazzarani e Jallow agiranno da trequartisti alle spalle di Calaiò che farà il suo esordio dal 1'. Neanche in panchina André Anderson che aveva effettuato soltanto due allenamenti dopo aver preso parte al raduno con l'Under 20 azzurra ma che è stato fermato da un problema muscolare. In tribuna anche Schiavi che è costretto a mordere il freno a causa di un problema fisico. Per il resto tutto confermato: Perticone, Migliorini e l'ex Gigliotti agiranno dinanzi a Micai. In mediana spazio ai due sudamericani Casasola e Lopez con Minala e Di Tacchio al centro.

La gara del "Del Duca", alla luce dei risultati maturati nel pomeriggio (Benevento-Cittadella 1-0; Carpi-Perugia 0-1; Padova-Foggia 1-1), risulta di fondamentale importanza per provare a restare agganciati al treno play-off.