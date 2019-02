ESCLUSIVA | Jallow: sogno la A con la maglia della Salernitana L'attaccante, che si è sbloccato dopo mesi, suona la carica : "Non dormivo bene la notte"

Il sogno della A con il Chievo Verona che è solo rimandato, perché dopo il riscatto a titolo definitivo nella sessione di mercato invernale ora l'obiettivo è conquistare la massima serie con la casacca della Salernitana. E ancora, tutta la sensibilità di un ragazzo che dopo mesi di digiuno è riuscito finalmente a sbloccarsi con la doppietta segnata all'Ascoli: "Non dormivo bene la notte, non ero tranquillo".

Ad OttoChannel 696 le parole in esclusiva di Lamin Jallow, l'attaccante di origini gambiane della Salernitana. Un'intervista a tutto campo: dall'obiettivo play off ("Tutto il gruppo ci crede, li dobbiamo centrare") al ringraziamento per il direttore sportivo Angelo Fabiani ("Parla molto con me, sono contento della fiducia della società") fino all'intesa con il nuovo arrivato Calaiò e tutti gli altri attaccanti: "Manu (Calaiò, ndr) è molto esperto, mi dà tante indicazioni. Con il nuovo modulo mi trovo meglio".

