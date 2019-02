Salernitana sfortunata, Pazzini fa gioire il Verona Un gol dell'attaccante decide la sfida: i granata restano fuori dai play-off.

Un gol di Giampaolo Pazzini decide Verona-Salernitana. L'attaccante, al 24' della ripresa, ha approfittato di una serie di batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore e, dopo aver centrato il palo, ha depositato la sfera in fondo al sacco. La squadra di Gregucci, pur non rischiando molto, non è riuscita più a ritrovarsi, sbagliando molto in fase offensiva. Nella prima frazione di gioco i granata avevano controllato bene il match, rendendosi pericolosi con una conclusione a giro di Jallow che avrebbe meritato miglior sorte. Ma non è bastato per impensierire il Verona che, a dire il vero, ha fatto poco per far suo l'incontro. A rendere ancora più pesante il ko del "Bentegodi" è stata l'espulsione di Casasola che nel finale ha litigato con Empereur, finendo sotto la doccia con qualche minuto d'anticipo insieme al difensore scaligero. La Salernitana, dopo la sconfitta, resta fuori dalla zona play-off. Il Verona vola, momentaneamente al terzo posto.

VERONA (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale; Gustafson, Colombatto (12' st Di Gaudio), Zaccagni; Lee (37' st Empereur), Pazzini (43' st Tupta), Laribi. A disposizione: Berardi, Ferrari, Henderson, Di Carmine, Traoré, Balkovec, Kumbulla, Almici. Allenatore: Grosso

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai, Mantovani, Migliorini, Gigliotti (1' st Pucino); Casasola, Minala (33' st A. Anderson), Di Tacchio, Lopez; Mazzarani; Calaió, Jallow (18' st D. Anderson). A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Odjer, Memolla, Schiavi, Orlando, Djuric. Allenatore: Gregucci

ARBITRO: Serra di Torino (assistenti: Chiocchi-Fomato / quarto uomo: Colombo)

RETE: 24' st Pazzini (V)

NOTE. Espulsi al 48' st Casasola (S) ed Empereur (V). Ammoniti: Lopez (S), Gigliotti (S), Pazzini (V), Mazzarani (S), Di Tacchio (S), Zaccagni (V), Mantovani (S), Casasola (S), Empereur (V). Angoli: 7-7. Recupero: 1' pt - 4' st.

Di seguito la cronaca testuale del match tra Verona e Salernitana.

49' - È finita al Bentegodi. Verona batte Salernitana 1-0

48' - Battibecco tra Empereur e Casasola: doppia ammonizione per entrambi nel giro di pochi secondi.

45' - 4' di recupero

43' - Terza sostituzione per il Verona: esce l'autore del gol Pazzini, entra Tupta.

41' - Ammonito Mantovani per fallo su Pazzini.

40' - Cinque minuti al 90esimo: il Verona prova a controllare, la Salernitana non è riuscita ancora a reagire.

37' - Cambio nel Verona: Grosso sostituisce Lee ed inserisce Empereur

36' - Prima palla toccata dal brasiliano che lascia sul posto Zaccagni e guadagna un buon calcio di punizione.

33' - Ultimo cambio per la Salernitana: esce Minala, entra André Anderson

30' - Il Verona prova a chiuderla: conclusione sbilenca dal limite dell'area di Laribi che si perde a lato.

24' - VANTAGGIO VERONA: La squadra di Grosso passa con un'azione fortunosa: serie di batti e ribatti in area di rigore: ci prova prima Di Gaudio, Pucino risponde. La palla sbatte su Pazzini che prima centra il palo e poi deposita la sfera in fondo al sacco.

23' - Ammonito Zaccagni.

18' - Gregucci si gioca la seconda sostituzione: fuori Jallow, dentro Djavan Anderson.

17' - Vitale tenta l'incursione in area di rigore, Pucino è provvidenziale e riesce a bloccare l'iniziativa dell'ex compagno di squadra.

12' - Prima sostituzione per il Verona: entra Di Gaudio, esce Colombatto

10' - Lee serve Gustafson che prende il tempo a Pucino e Migliorini e si presenta a tu per tu con Micai ma da due passi manca clamorosamente il gol.

9' - Di Tacchio stende Zaccagni: ammonizione

8' - Sul corner seguente Casasola svetta più in alto di tutti ma non riesce a indirizzare la sfera sulla quale, per poco, non arriva Minala.

7' - Minala guadagna una punizione dai 30 metri, Pucino e Calaiò sul pallone. Ci prova il difensore napoletano, palla deviata dalla barriera e successivamente in corner.

3' - Botta dal limite dell'area di Gustafson, la palla si perde abbondantemente a lato.

1' - Gregucci corre ai ripari: fuori Gigliotti (che era anche ammonito), dentro Pucino.

SECONDO TEMPO

46' - Verona pericolosissimo sull'ultimo calcio d'angolo del match: Migliorini anticipa di tacco Bianchetti, levandogli la palla dalla testa, ma sfiora un clamoroso autogol.

45' - 1' di recupero

45' - Traversone basso di Faraoni, Casasola anticipa d'un soffio Zaccagni e salva la Salernitana.

43' - Botta di Di Tacchio deviata da Bianchetti, Silvestri si stende e devia in angolo nonostante la palla fosse fuori dallo specchio.

40' - Mazzarani stende Faraoni: ammonizione per il trequartista granata.

39' - Ripartenza del Verona: Pazzini prende il tempo a Gigliotti e serve al centro Gustafson che prova a piazzarla ma Micai ci mette la mano e salva i granata.

38' - Tiene bene il campo la Salernitana che è riuscita a prendere le misure al Verona.

30' - Uscita sconsiderata di Silvestri che viene anticipato da Casasola ma l'argentino da posizione defilata non riesce a crossare, la porta era vuota.

29' - Jallow semina il panico tra le maglie della difesa gialloblu: serpentina ubriacante del gambiano che entra in area ma il suo assist per Calaiò non arriva a destinazione. Granata in crescita.

28' - Pazzini commette fallo su Gigliotti: ammonizione per l'attaccante scaligero.

25' - Ancora Salernitana pericolosa dalle parti di Silvestri: Jallow controlla dal limite e calcia a rete ma l'estremo difensore scaligero blocca.

21' - Gigliotti stende Pazzini al limite dell'area: punizione ed ammonizione per il difensore granata.

20' - Ancora una chiusura provvidenziale di Migliorini che in scivolata sbroglia un'azione pericolosa.

17' - Jallow mette i brividi al "Bentegodi" con una conclusione a giro che sfiora il palo alla sinistra di Silvestri. Prima azione pericolosa costruita dai granata.

16' - Fase di studio del match. La Salernitana prova a venir fuori dopo aver sofferto la pressione degli scaligeri.

13' - Primo tiro dalla bandierina per la Salernitana.

11' - Il Verona si fa vedere ancora una volta dalle parti di Micai: traversone di Laribi, Pazzini si avventa sulla sfera ma non inquadra lo specchio.

9' - Ripartenza veloce del Verona: Faraoni crossa dalla destra, Lee non arriva di un soffio e viene anticipato da una diagonale perfetta di Migliorini. Sul corner successivo Bianchetti salta tutto solo in area di rigore ma non riesce a schiacciare.

6' - Manata al volto di Lopez su Lee: ammonito il calciatore granata che stava litigando da qualche minuto con l'avversario.

3' - Di Tacchio ruba palla a Gustafson e lancia Jallow che prova la sortita personale ma viene fermato al limite dell'area di rigore.

2' - Confermato lo schieramento anticipato alla vigilia: la Salernitana schiera due punte (Jallow e Calaiò) con Mazzarani unico trequartista.

1' - Partiti

Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Tutto pronto al "Bentegodi" per il fischio d'inizio di Verona-Salernitana. A spingere i granata ci sono 421 irriducibili nel settore ospiti.

Alle 21, allo stadio "Bentegodi" di Verona, è fissato il calcio d'inizio della sfida Verona-Salernitana. Segui il live, i flash di cronaca del match.

Le formazioni. Tutto confermato in casa Salernitana. Gregucci dà fiducia alla squadra che sabato ha espugnato il campo dell’Ascoli con l’unica novità rappresentata dall’impiego di Mantovani al posto dell’infortunato Perticone. Fiducia a Mazzarani che agirà alle spalle del tandem Jallow-Calaiò. Davanti a Micai completeranno il terzetto difensivo Gigliotti e Migliorini mentre Casasola, Minala, Di Tacchio e Lopez agiranno sulla linea di centrocampo. Dall’altra parte, invece, il Verona di Grosso farà 4-3-3. Parte dal 1’ l’ex Vitale che giocherà da terzino sinistro. In avanti, invece, il tecnico degli scaligeri preferisce Laribi a Di Gaudio.