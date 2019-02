Verona-Salernitana 1-0, le pagelle dei granata Jallow mette i brividi al Bentegodi, Casasola commette l'ingenuità nel finale. Male Minala

Micai 6.5: nel primo tempo mette la mano sul diagonale di Gustafson, salvando il risultato. Non può nulla sul fortunoso gol di Pazzini.

Mantovani 6: torna titolare a distanza di diverso tempo. Svolge con ordine il suo compito, contenendo Laribi. Ingiusta l’ammonizione per l’intervento su Pazzini.

Migliorini 6.5: è il solito gigante della retroguardia granata. Provvidenziale in più di una circostanza con le sue chiusure. Fa tremare Micai con un colpo di tacco che anticipa Bianchetti ma dà l’illusione dell’autogol

Gigliotti 5: soffre la velocità di Lee e Faraoni. Pazzini lo costringe a stenderlo e a spendere l’ammonizione. Si lascia sfuggire l’attaccante scaligero nell’occasione creata da Gustafson. Gregucci lo sostituisce dopo 45’.

1’ st Pucino 6: meglio rispetto al suo compagno di reparto. Prova a rendersi pericoloso sui calci piazzati ma non è giornata.

Casasola 5.5: non riesce a sfondare come accaduto ad Ascoli, meglio in fase difensiva. Nel finale si fa prendere dal nervosismo e finisce anzitempo sotto la doccia.

Minala 4.5: parte ancora una volta male, sbagliando tanti palloni. Soffre la vivacità della mediana scaligera. È la brutta copia del calciatore ammirato a Salerno lo scorso anno.

dal 33’ st A. Anderson 6: entra e prova a suonare la sveglia con le sue accelerate. Forse avrebbe dovuto trovare spazio un po’ prima.

Di Tacchio 6: cresce alla distanza, facendo da diga in mezzo al campo. È uno degli ultimi a gettare la spugna ma il suo carisma non basta per consentire alla Salernitana di uscire indenne dal Bentegodi.

Lopez 6: pronti-via e litiga con Lee, guadagnandosi un giallo evitabile. Dà il solito contributo in fase di spinta ma non è preciso come ad Ascoli.

Mazzarani 6: a suo agio nel ruolo di trequartista, quando tocca il pallone fa sempre la cosa giusta. Prova spesso la giocata su Jallow. In crescita.

Calaió 5.5: non si vede molto, ma si sacrifica al servizio della squadra, mettendo a disposizione la sua esperienza. La condizione non lo assiste ma resta in campo fino alla fine.

Jallow 6: sfiora l’eurogol con un destro al giro che mette i brividi al Bentegodi. Quando accelera riesce a mettere in difficoltà la retroguardia gialloblu. A volte pecca di egoismo.

dal 18’ st D. Anderson 5: dovrebbe consentire alla Salernitana di cambiare marcia ma finisce per fare solo tanta confusione.

Gregucci 5.5: conferma la squadra che ha vinto ad Ascoli con l'unica eccezione di Mantovani che sostituisce l'infortunato Perticone. La Salernitana non demerita al cospetto di un Verona tutt'altro che brillante ma alla fine torna a casa con zero punti. Non convince totalmente la gestione dei cambi.