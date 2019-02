Salernitana, amarezza Gregucci: «Non meritavamo la sconfitta» Il tecnico commenta il ko di Verona: «Magnifici per un'ora, riduciamo i passi falsi»

«La Salernitana non meritava di perdere e di tornare a casa con zero punti. Per un’ora abbiamo fatto una grande partita. C’è tanta amarezza per come è andata a finire». Angelo Gregucci non nasconde il suo stato d’animo dopo il ko subito sul campo del Verona. Il tecnico dei granata, ai microfoni del canale 696 Otto Channel, ha commentato la prova disputata dai suoi ragazzi al Bentegodi. «Non cerco alibi ma penso che nel primo tempo non ci fosse questa differenza tra noi e loro in termini di cartellini – il pensiero di Gregucci -. Potevamo sicuramente fare un po’ meglio in alcune situazioni ma ritengo che abbiamo interpretato al meglio la gara. Per un’ora sono stati magnifici soprattutto quando riuscivamo a bloccare in zona centrale la manovra del Verona. Penso che qualcosa di più tecnicamente lo potevamo fare, abbiamo sbagliato qualche passaggio. Ma l’atteggiamento è stato positivo».

Non è ancora al top, invece, la condizione del gruppo. «Stiamo cercando di mandare in condizione elementi che sono importanti per noi. Minala e Calaiò stanno cercando di risalire con le partite. Hanno una grandissima disponibilità, ma non giocavano da molto e le partite sono un’altra cosa». Circostanza che ha condizionato anche i cambi effettuati da Gregucci. «Emanuele ha bisogno di giocare. Più lo fa, più acquisisce tempi e condizione. Ha fatto poche partite e se ho possibilità cerco di allungargli il minutaggio perché penso che potrà darci una grande mano». Nel frattempo, però, la squadra granata resta ancora fuori dai play-off. «Cercheremo di fare un’ottima gara martedì sera perché per noi è importantissimo. Ora i passi falsi vanno ridotti all’osso. Il dispiacere è aver fatto una buona gara ma non aver portato punti a casa».