Lee fa festa: «L'obiettivo è la serie A, continuiamo così» Il calciatore sudcoreano del Verona soddisfatto per il successo conquistato

«Il nostro obiettivo è conquistare la promozione in serie A e dobbiamo vincere quante più partite per raggiungere l’obiettivo». È entusiasta, dopo il successo conquistato sulla Salernitana, il calciatore sudcoreano del Verona, Lee Seung-woo, tra i protagonisti del match del Bentegodi. L’ala degli scaligeri, con la sua velocità, ha messo in seria difficoltà la retroguardia granata che ha dovuto fare gli straordinari per fermarlo. In apertura di gara, invece, il calciatore aveva avuto un battibecco con Lopez che aveva provocato l’ammonizione dell’esterno del cavalluccio marino. I tre punti conquistati dal Verona consentono alla squadra di Grosso di mettersi alle spalle un periodo negativo e di agganciare il terzo posto. «Dobbiamo continuare su questa strada – ha concluso Lee Seung-woo -. Non so quale sarà il mio futuro. Sono molto felice di fare bene con il Verona, anche perché qui tutta la squadra e lo staff mi stanno aiutando a crescere».