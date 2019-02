LIVE |Salernitana-Cremonese 0-0, granata a caccia del riscatto Il tecnico dei granata cambia meno del previsto. In mediana fiducia a Minala

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai, Pucino, Migliorini, Mantovani; D. Anderson, Di Tacchio, Minala, Lopez; A. Anderson; Jallow, Calaiò. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Gigliotti, Schiavi, Marino, Memolla, Odjer, Mazzarani, Orlando, Djuric. Allenatore: Gregucci

CREMONESE (3-5-2): Agazzi, Del Fabro, Caracciolo, Claiton; Mogos, Emmers, Arini, Soddimo, Renzetti; Strizzolo, Piccolo. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Rondanini, Croce, Migliore, Castagnetti, Carretta, Strefezza, Boultam, Mbaye. Allenatore: Rastelli

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta (assistenti: Rossi/Bercigli - quarto uomo: Fourneau)

2' - La Salernitana si schiera con lo stesso modulo utilizzato a Verona: 3-4-1-2 con André Anderson alle spalle di Jallow e Calaiò.

1' - Partiti

Le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. L'Arechi, nonostante i numerosi vuoti sugli spalti, fa sentire la voce: "Noi vogliamo questa vittoria".

Le due squadre hanno quasi terminato il riscaldamento pre-gara. Tra pochi minuti rientreranno negli spogliatoi per prepararsi al fischio d'inizio. Intanto con il 2-1 conquistato dal Benevento nello scontro diretto sul Pescara, i sanniti volano momentaneamente al secondo posto, mentre gli adriatici restano quarti.

Alle 21 allo stadio "Arechi" di Salerno, è fissato il calcio d'inizio della sfida Salernitana-Cremonese. Segui il live, i flash di cronaca del match.



Le formazioni. Gregucci non rinuncia a Calaiò che parte dal 1’ anche con la Cremonese. L’arciere agirà da prima punta con Jallow e André Anderson alle sue spalle. Nonostante le tre partite in nove giorni, il tecnico della Salernitana ha scelto di puntare sull’esperienza dell’arciere che, ancora una volta, guiderà l’attacco granata. Cambia meno del previsto anche in mediana dove l’unica novità è rappresentata dall’utilizzo di Djavan Anderson al posto dello squalificato Casasola. Per il resto fiducia a Minala, Di Tacchio e Lopez. In difesa, davanti a Micai, Mantovani stringe i denti e agirà nel terzetto difensivo con Pucino e Migliorini.