Salernitana, carica Mezzaroma: «Non perdere la concentrazione» Il co-patron granata commenta la prestazione e rilancia: «Serve continuità»

«Dobbiamo continuare a fare punti senza precluderci nulla». Marco Mezzaroma suona la carica dopo il successo conquistato dalla Salernitana sulla Cremonese. Il co-patron del cavalluccio marino, durante la trasmissione Off-side in onda sul canale 696 Ottochannel, ha commentato la prova dei granata. «Abbiamo disputato una buona partita – il commento dell’imprenditore romano -. Ora serve continuità di prestazioni e risultati. Ci attende una sfida da play-off a Perugia ma dobbiamo considerare che nessuno ci regalerà nulla dovunque andremo. Sta a noi dimostrare il nostro valore se vogliamo raggiungere determinati traguardi. Non dobbiamo avere cali di tensione e continuare così. Ho visto i ragazzi molto concentrati, non bisogna perderla. Ultimamente sono mancati i risultati ma la squadra non ha demeritato. Dobbiamo restare molto uniti, i ragazzi si stanno esprimendo bene e stanno crescendo anche i singoli». Sul calo di presenze all’Arechi che oggi ha fatto registrare il minimo stagionale, Mezzaroma ha ribadito di non poter «costringere le persone a venire allo stadio ma ringrazio chi viene sempre. Vorrà dire che se le cose andranno bene se lo saranno meritato».