Salernitana, Di Tacchio: «Perugia importante ma non decisiva» Il centrocampista granata: «Ci tenevamo a vincere nel nostro stadio»

«Ci tenevamo molto a questa partita perché volevamo ritrovare il successo davanti al nostro pubblico». Così Francesco Di Tacchio, durante la trasmissione Off-side in onda sul canale 696 Ottochannel, commenta il successo della Salernitana sulla Cremonese. «Venivamo da diverse sconfitte in casa, siamo riusciti a sbloccarci e ci godiamo questa serata»». E sul futuro: «Penso che ogni partita possa riservare sorprese. A Perugia ci attende un impegno importante ma non decisivo perché restano ancora tante partite. Bisogna dare continuità a prestazioni e risultati. A maggio tireremo le somme. Stiamo facendo tutto per raggiungere l’obiettivo playoff. Ci tenevamo tanto a questa partita, volevamo trovare il successo in casa davanti al nostro pubblico che è il nostro valore aggiunto».