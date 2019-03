LIVE | Perugia-Salernitana 2-0, eurogol di Sadiq Il cavalluccio marino prova ad agganciare i play-off: segui la diretta testuale del match

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Melchiorri, Sadiq. A disposizione: Bizzarri, Perilli, Felicioli, Falasco, Bianco, Kingsley, Ranocchia, Bordin, Moscati, Kouan, Vido, Han. Allenatore: Nesta

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai, Pucino, Migliorini, Mantovani; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; A. Anderson; Djuric, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Gigliotti, D. Anderson, Mazzarani, Odjer, Marino, Calaiò, Orlando, Vuletich. Allenatore: Gregucci

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale

RETE: 28' pt Verre (P), 30' pt Sadiq (P)

NOTE. Ammoniti: Carraro (P), Falzerano (P), Lopez (S). Angoli: 3-1

33' - La Salernitana prova a reagire: sinistro dalla trequarti di Di Tacchio, palla abbondantemente a lato.

30' - RADDOPPIO PERUGIA - Sadiq trova subito il gol del 2-0 che da posizione defilata fa secco Micai con una sassata imprendibile.

29' - Ancora biancorossi pericolosi: ci prova Sadiq dal limite, Micai riesce a bloccare la sfera.

28 - VANTAGGIO PERUGIA - Ripartenza letale degli umbri, azione personale di Verre che dal limite fa secco Micai.

27' - Doppia occasione per il Perugia: Melchiorri prova a calciare ma la sua conclusione si trasforma in un assist per Verre che sciupa.

22' - Indemoniato l'ex di turno Falzerano che sulla destra sta creando difensi problemi alla retroguardia della Salernitana.

20 - Mazzocchi prova la girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla a lato.

18' - Rosi salta secco Lopez che lo falcia: giallo anche per l'esterno granata.

16' - Falzerano blocca una ripartenza di Minala: giallo per l'ex Salernitana.

12' - Ancora Perugia pericoloso: Sadiq s'invola sulla destra. palla al centro per Verre che tutto solo, al centro dell'area, prova a concludere ma Migliorini s'immola e devia in corner.

11' - Azione personale di Falzerano sulla destra, palla al centro per Sadiq che prova a colpire di testa ma commette fallo su Migliorini.

10' - André Anderson si appresta a rientrare in campo con una vistosa fasciatura alla testa.

7' - Gioco pericoloso di Melchiorri su André Anderson, punizione interessante per i granata. Staff sanitario del cavalluccio marino in campo per soccorrere il brasiliano.

6' - Cross di Casasola, Djuric prende il tempo a Sgarbi e conclude di testa, palla a lato.

5' - Ammonito Carraro per un brutto fallo su Di Tacchio.

4' - Azione personale di Sadiq che brucia sullo scatto Mantovani e si presenta in area di rigore, palla al centro ma Minala salva in diagonale

3' - La Salernitana prova a farsi vedere dalle parti di Gabriel: punizione di Lopez, il Perugia riesce a liberare e a evitare pericoli.

1' - Si parte al Renato Curi: inizia Perugia-Salernitana

Le formazioni. Gregucci sceglie di far tirare il fiato a Calaiò e lancia dal 1' Djuric. Il bosniaco, autore di una tripletta nell'amichevole disputata in settimana contro l'Under 17, è riuscito a convincere il tecnico a concedergli nuovamente una maglia da titolare. Giocherà in coppia con Jallow e prenderà il posto dell'arciere che ha risentito delle due gare ravvicinate giocate. Per il resto tutto confermato. Davanti a Micai agiranno Pucino (capitano), Migliorini e Mantovani; Minala e Di Tacchio a centrocampo con Lopez e Casasola e André Anderson nel ruolo di trequartista. Una novità anche nel Perugia dove Nesta preferisce Carraro a Bianco (corteggiato a gennaio anche dai granata) in mediana.