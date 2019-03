Perugia-Salernitana 3-1, le pagelle dei granata Male Djuric e Minala, Casasola è l'ultimo a mollare

Micai 5: sul gol di Verre viene messo fuori gioco da una deviazione. Imprendibile il missile di Sadiq anche se, considerata la posizione, avrebbe dovuto fare di più. Incolpevole sul tap-in di Han.

Pucino 6: i pericoli maggiori arrivano dalla corsia opposta. Difende con ordine e ha il merito di far ammonire due volte Sadiq nel giro di un minuto.

dal 30’ st Orlando 5.5.: rivede il campo a distanza di tempo immemore. Prova a dare un po’ di vivacità alla manovra granata ma entra quando la gara è già compromessa.

Migliorini 5.5: s’immola in spaccata su Verre, salvando un quasi-gol. Di testa le prende quasi tutte ma come il compagno di reparto va in affanno sugli inserimenti degli attaccanti umbri.

Mantovani 5.5: soffre la velocità di Sadiq e Falzerano, prova a contenerli con personalità ma non sempre riesce a limitare le sortite degli umbri.

Casasola 6: nel primo tempo è poco nel vivo del gioco fino al gol, il sesto in stagione, che gli dà la carica. È l’ultimo ad arrendersi, bravo anche quando viene schierato nel terzetto difensivo.

Minala 4.5: in apertura di gara è provvidenziale con una chiusura in diagonale su Verre. Con il passare dei minuti sbaglia diversi appoggi, alcuni dei quali anche molto semplici. Non è in condizione e Gregucci lo sostituisce dopo 45’.

Odjer 5.5: entra motivato e con una gran voglia di mettersi in mostra ma finisce per far confusione. Commette un fallaccio su Verre che viene sanzionato con l’ammonizione.

Di Tacchio 5.5: in apertura prende una botta che un po’ lo condiziona. Recupera tanti palloni in mezzo al campo e, in più di una circostanza, prova anche la conclusione dalla distanza

Lopez 5.5: lotta come un guerriero ma non basta per contenere le sfuriate dei biancorossi che sfruttano al meglio le corsie esterne per far male ai granata.

A.Anderson 5.5: da una sua giocata nasce il gol che regala l’illusione di poter tornare in partita. Quando accelera è l’unico a creare scompiglio, nonostante la botta alla testa presa in apertura di gara.

Jallow 5: prova a cambiare passo ma sbatte sistematicamente sul muro della retroguardia biancorossa.

Djuric 4.5: ritrova il campo dopo quasi due mesi ma non riesce a sfruttare l’occasione. Dovrebbe rappresentare un valore aggiunto ma viene praticamente annullato dai difensori del Perugia.

Calaiò 5: dopo due gare di fila Gregucci gli fa tirare il fiato. Poi nella ripresa lo lancia nella mischia ma non riesce mai a rendersi pericoloso, anche perché servito male dai compagni.

Gregucci 5.5: è costretto ad affrontare uno scontro diretto con sette calciatori indisponibili. Cambia poco rispetto all’ultima gara con la Cremonese ma la sua squadra fa un netto passo indietro e scivola a -3 dalla zona play-off.