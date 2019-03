Djuric mastica amaro: «Bisogna rialzarsi con il Crotone» L'attaccante: «Preferisco i risultati della squadra ai miei gol, ora guardiamo avanti»

«Non è stata la miglior Salernitana ma dobbiamo andiamo avanti nonostante questa sconfitta brucia». Milan Djuric, tornato titolare a distanza di quasi due mesi, mastica amaro per la sconfitta subita dalla Salernitana sul campo del Perugia. Il bosniaco, ancora a secco di gol, non è riuscito a incidere. «Vorrei sicuramente essere più incisivo ma nel calcio si vive di annate. Devo cercare di fare il meglio possibile e, poi, sperare che la prossima stagione vada meglio. Oggi sono tornato in campo titolare dopo tanto tempo. Non sono mai stato uno attaccato al gol, preferisco il risultato della squadra quindi cerco di non farmi condizionare da questo periodo». Il ko di Perugia complica la corsa play-off della Salernitana che dovrà provare a rialzarsi già nella prossima sfida con il Crotone. «Abbiamo commesso qualche passo falso di troppo. Affronteremo una squadra che non merita la situazione di classifica che non merita, sarà una partita difficile come tutte le altre ma dobbiamo voltare pagina».