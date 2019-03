Perugia, Carraro: «Non abbiamo avvertito l'uomo in meno» Il difensore degli umbri: «La vittoria contro la Salernitana ci dà molti stimoli e fiducia»

«Abbiamo conquistato una vittoria che ci dà molti stimoli e fiducia. Tre punti che ci possono aiutare molto in vista delle prossime partite. È importante restare sul pezzo, non mollare e pensare alla sfida con il Verona che è molto importante». Marco Carraro, difensore del Perugia, commenta così ai microfoni del canale 696 TV OttoChannel la vittoria conquistata dagli umbri sulla Salernitana. «È una vittoria ci dà morale dopo qualche risultato negativo in casa. Nonostante l’uomo in meno, abbiamo mantenuto la calma e non ci siamo fatti prendere dall’agitazione. Dal campo ci è sembrato che non fosse cambiato tanto, anche perché non abbiamo corso particolari pericoli». Venerdì il banco di prova, nuovamente al Curi, contro il Verona. «Ci aspetta una partita tosta contro una squadra che vorrà imporre il proprio gioco. vincerà il migliore, chi proporrà il miglior calcio. Le sconfitte subite in casa? A volte non ci sono spiegazioni per questi periodi che dipendono da diverse cose. Poi basta una vittoria e le cose vanno meglio».