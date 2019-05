Il Cosenza vince e manda la Salernitana in zona play-out I rossoblu espugnano 2-1 l'Arechi con le reti di Garritano e Rosina.

Il Cosenza espugna 2-1 l'Arechi e manda la Salernitana in zona play-out. I granata ora sono a pari punti con il Livorno (quintultimo) e rischiano di dover disputare gli spareggi per non retrocedere. Il cavalluccio marino disputa l'ennesima prova da dimenticare di una stagione maledetta: Garritano sul finire della prima frazione porta avanti i rossoblu, Rosina nella ripresa pareggia i conti ma allo scadere Palmiero trova il gol del 2-1 che fa calare il gelo sull'Arechi.

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Schiavi (43' st Jallow), Lopez; Casasola, Minala (37' st Akpa Akpro), Di Tacchio, Memolla (1' st Mazzarani); Rosina; Djuric, Calaiò. A disposizione: Vannucchi, Gigliotti, Migliorini, D. Anderson, Odjer, A. Anderson, Orlando, Volpicelli, Vuletich. Allenatore Gregucci.

COSENZA (3-5-2): Saracco; Capela, Schetino, Legittimo (7' st Dermaku); Bittante, Bruccini, Palmiero, Trovato (1' st Embalo), D’Orazio; Garritano, Tutino (20' st Sciaudone). A disposizione: Perina, Izco, Baez, Hristov, Mungo, Litteri, Maniero. Allenatore: Braglia.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale

RETI: 44' pt Garritano (C), 18' st Rosina (S), 45' st Palmiero (C)

NOTE. Spettatori 5569 di cui 662 provenienti da Cosenza. Espulso al 37' st l'allenatore Gregucci (S). Ammonito: D'Orazio (C). Angoli: 0-7. Recupero: 1' pt - 6' st

51' - Triplice fischio all'Arechi: Cosenza batte 2-1 la Salernitana e manda i granata in zona play-out.

47' - Mazzarani spedisce in curva, sprecando da ottima posizione.

45' - 6' di recupero

45' - VANTAGGIO COSENZA - Palmiero trova l'angolino alla destra di Micai con una conclusione forte e precisa.

44' - Miracolo di Micai che con un balzo felino tiene in vita la Salernitana sulla conclusione a giro di Garritano.

43' - Fuori Schiavi, dentro Jallow.

42' - Occasione per la Salernitana: Rosina lancia nello spazio Casasola, conclusione in corsa dell'argentino, palla a lato.

40' - Embalo ha l'occasione per il 2-1 ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete.

37' - Fuori Minala, dentro Akpa Akpro. Allontanato dalla panchina Gregucci.

36' - Buco della difesa granata, Garritano grazia in contropiede la Salernitana tentando un improbabile pallonetto.

32' - Occasione gol per il Cosenza: cross di Bittante, Garritano brucia Schiavi ma spedisce alle stelle da due passi.

29' - Contropiede del Cosenza: Micai respinge una conclusione ravvicinata di Sciaudone e tiene in piedi la Salernitana.

25' - Punizione di Rosina, Saracco in uscita anticipa Djuric.

21' - Ammonito D'Orazio

20' - Terzo cambio per il Cosenza: fuori Tutino, dentro Sciaudone.

18' - PAREGGIO SALERNITANA: cross di Rosina, Dermaku stecca l'intervento e la palla arriva a Calaiò che tenta la conclusione, Rosina s'inserisce a pareggia i conti.

11' - Punizione dal limite di Rosina, Saracco si distende e respinge a lato.

9' - Ripartenza del Cosenza, Micai salva in uscita bassa su Tutino lanciato a rete.

7' - Cambio per il Cosenza: fuori Legittimo per infortunio, dentro Dermaku.

2' - Embalo subito pericoloso con una conclusione dal limite dell'area di rigore che si perde alta sulla traversa.

1' - Si riparte all'Arechi

0' - Sostituzione per la Salernitana: fuori Memolla, dentro Mazzarani. Il Cosenza cambia Trovato con Embalo.

La Salernitana comunica il dato degli spettatori presenti: 5569 di cui 662 provenienti da Cosenza

SECONDO TEMPO

46' - Fine primo tempo all'Arechi: Cosenza avanti 1-0 all'Arechi.

44' - VANTAGGIO COSENZA: cross dalla destra di Tutino, Micai devia ma la palla arrica a Garritano che la deposita in fondo al sacco.

42' - La Salernitana prova, in maniera confusa, a farsi vedere dalle parti di Saracco. Il Cosenza controlla senza affanni.

28' - Minala perde un pallone pericolosissimo al limite dell'area, Bruccini tenta la conclusione, Micai salva in corner.

24' - Cross di Casasola, testa di Djuric, Saracco riesce a bloccare.

20' - Salernitana in pressione: ci prova Rosina dal limite, conclusione respinta da un difensore calabrese.

18' - Cross di Casasola, Saracco esce a vuoto ma nessun calciatore della Salernitana riesce a spingere in fondo al sacco.

15' - Risposta del Cosenza: traversone rasoterra di D'Orazio, Tutino manca d'un soffio il tap-in.

14' - Occasione per la Salernitana: buco difensivo di Schetino, Djuric prova ad allungare ma viene fermato in uscita da Saracco.

11' - Traversone sul secondo palo di Casasola, Saracco anticipa in uscita Djuric.

10' - Conclusione dalla distanza di D’Orazio, palla deviata che per poco non beffa Micai.

7' - Contatto dubbio in area di rigore tra Djuric e Legittimo, l'arbitro fischia fallo in attacco.

2' - Gioco fermo per una botta subita da Palmiero in seguito a uno scontro di gioco con Minala.

1' - Fischio d'inizio

Salernitana e Cosenza stanno facendo il loro ingresso in campo. L'Arechi chiede undici leoni, sostegno incessante anche dal settore ospiti dove sono arrivati 662 supporters calabresi

Le formazioni. Gregucci cambia modulo e uomini: spazio al 3-4-1-2 con Rosina a supporto di Djuric e Calaiò. Nella sfida-verità contro il Cosenza il tecnico si affida a Mantovani, Schiavi e Lopez davanti a Micai. In mediana torna dal 1' Minala che, a sorpresa, farà coppia con Di Tacchio. Confermato, dopo la prova di Foggia, Memolla che agirà da esterno di centrocampo con Casasola sull'altra corsia.