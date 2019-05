Amarezza Schiavi: «Chiedo scusa a tutta la città» Il difensore: «Abbiamo perso una battaglia non la guerra»

«Chiedo scusa a un’intera città che non merita questi risultati ma ben altro». Si rivolge alla tifoseria salernitana Raffaele Schiavi dopo il ko casalingo contro il Cosenza che mette a rischio la permanenza in serie B del cavalluccio marino. «Dobbiamo scusarci perché in campo ci andiamo noi, abbiamo perso una battaglia non la guerra. Dobbiamo sperare di portare una vittoria a casa per salvarci direttamente. Ora pensiamo soltanto alla partita di sabato alle 15 che per noi è una finale. La squadra ha messo il cuore, c’era molta ansia. Purtroppo alla prima occasione prendiamo gol, dobbiamo reagire e fare una grande partita a Pescara».