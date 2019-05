Braglia esulta: «Abbiamo disputato una grande partita» Il tecnico del Cosenza: «Non so cosa sia successo alla Salernitana, all'andata l'ho vista bene»

«Avevamo in campo tanti ragazzi che hanno giocato poco ma abbiamo disputato davvero una buona partita». Piero Braglia, tecnico del Cosenza, esulta per il successo conquistato dai rossoblu all’Arechi. «Dispiace per gli avversari ma i miei ragazzi hanno ricevuto una grande soddisfazione. Veder giocare così Schetino, Garritano, Saracco significa che abbiamo lavorato bene. Bisogna fargli i complimenti. Saracco è un portiere forte, all’inizio ha fatto qualche cavolata ed è andato nel pallone e sono stato costretto a sostituirlo. La Salernitana? Non posso parlare della Salernitana, non sono in grado di giudicare una squadra da una o due partite. All’andata li ho visti bene poi non so cosa sia successo. Il mio futuro. Aspetto che sia presidente a parlare del mio futuro ma credo che resterò a Cosenza».