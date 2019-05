Menichini: «Resettiamo tutto, i tifosi sostengano la squadra» Il trainer: «Dobbiamo avere fiducia, la negatività non porta a niente. Ce la giocheremo»

«Dobbiamo resettare tutto, pensare a ricompattarci, lavorare bene e preparare al meglio i play-out. Andremo a giocarcela con il Venezia al massimo». Leonardo Menichini prova a rialzare la Salernitana dopo il ko di Pescara che ha condannato il cavalluccio marino a disputare i play-out contro il Venezia. «La squadra ha giocato contro un ottimo Pescara, non era facile venire qui e fare una prestazione come la nostra. Spesso abbiamo mandato a vuoto il loro pressing. Dobbiamo avere fiducia, la negatività non porta a niente. Dobbiamo giocarci al meglio queste due partite. Dopo lo svantaggio mi aspettavo qualcosa in più anche se non è facile per chi entra. Una volta andati sotto abbiamo rivisto i fantasmi del passato e questo non deve accadere perché nel calcio si può sempre rimontare. Ho trovato un gruppo che ha voglia di risolvere positivamente questa situazione. C’è molto attaccamento a questi colori, vogliono vincere e salvare questa squadra. Mi fa piacere che i tifosi siano tornati a sostenere la squadra. Il connubio tifosi-giocatori-società è molto importante. Ai tifosi dico di continuare a sostenere questa squadra, poi i processi li faremo alla fine».