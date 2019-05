Pillon: «Abbiamo disputato un campionato eccellente» Pinto: «La Salernitana ha avuto un atteggiamento un po' rinunciatario»

«Si sono affrontate due squadre volevano vincere. Noi volevano consolidare il quinto posto, la Salernitana doveva vincere per salvarsi. Siamo cresciuti fisicamente e abbiamo creato i presupposti per passare in vantaggio». Così Giuseppe Pillon al termine di Pescara-Salernitana. «Il nostro campionato? È inutile avere rammarichi, siamo partiti per salvarci, abbiamo centrato i play-off da quinti. Penso che abbiamo fatto un campionato eccellente».

Soddisfatto anche il difensore del Pescara, Giovanni Pinto. «Questa vittoria ci dà fiducia per affrontare al meglio i play-off. Ora aspettiamo il verdetto sul caso-Palermo per capire se disputeremo o meno il preliminare, anche se non dobbiamo farci condizionare da questi risultati». Sulla Salernitana: «Sono venuti qui per difendersi e ripartire, mi è sembrato un atteggiamento rinunciatario anche se sono situazioni che bisogna vivere sul campo, so bene che non è facile».