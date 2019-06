Centenario, Baronissi si mobilita: «Bandiere sui balconi» Molto attivo il club “Salernitana Peppino Soglia” che si rivolge a tutti i sostenitori

“Colora il tuo balcone di granata” è l’appello lanciato dal club “Salernitana Peppino Soglia” di Baronissi in vista del prossimo 19 giugno. Da settimane i sostenitori del cavalluccio marino sono alle prese con i preparativi per colorare la cittadina della Valle dell’Irno, da sempre feudo granata. Gli allestimenti tra le strade del centro proseguono spediti: già addobbate, in vista del centenario della Salernitana, corso Garibaldi e via Ferreria. Oltre un chilometro di nastri bianco e granata dai quali pendono bandierine con il cavalluccio marino. «Invitiamo tutti i cittadini ad esporre sul proprio balcone una bandiera della Salernitana», l’appello rivolto dagli organizzatori che sono al lavoro anche per allestire una festa e una mostra per celebrare i cento anni dalla fondazione della Salernitana.