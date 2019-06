Venezia-Salernitana, i convocati granata per la sfida-verità Stamane rifinitura in Veneto, con il gruppo anche Casasola e Volpicelli

Sono 24 i calciatori convocati da Leonardo Menichini per il play-out di ritorno contro il Venezia in programma domani alle 18 allo stadio Penzo. Il tecnico della Salernitana questa mattina ha diretto la rifinitura nel ritiro di Martellago, nel corso della quale ha provato le ultime cose in vista della sfida più importante dell'anno. Rispetto al match di mercoledì sera, l'allenatore di Ponsacco avrà a disposizione anche Casasola e Volpicelli. Il primo, rientrato dall'Argentina, potrebbe partire anche dal 1'. Un'ipotesi molto concreta e che potrebbe spingere Menichini a utilizzare l'argentino - che in questa stagione si è contraddistinto per il suo fiuto del gol - nel tridente offensivo con Jallow e uno tra Djuric e Calaiò.

Di seguito la lista dei 24 convocati da Menichini per Venezia-Salernitana.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Lopez, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Volpicelli.