DIRETTA VIDEO / Centenario Salernitana, i festeggiamenti Corteo dei tifosi ed evento in piazza della Concordia: la maratona live di 696 TV OttoChannel

Salerno si è risvegliata ubriaca di gioia per il centenario della Salernitana. Una festa caratterizzata da un entusiasmo e da una passione senza confini che hanno letteralmente avvolto la città capoluogo e l’intera provincia. Un assaggio si è avuto già ieri sera in occasione del “Capodanno granata”, organizzato dai gruppi della Curva Sud Siberiano allo stadio Arechi. In migliaia hanno atteso lo scoccar della mezzanotte per “accompagnare” la Salernitana al raggiungimento del secolo di vita. Festa che proseguirà anche oggi. Alle 18 è stata celebrata una Santa Messa in Cattedrale per tutti i tifosi del cavalluccio marino. Alle 19,19 (orario non casuale, per ricordare l'anno di fondazione del club, ndr) partirà un corteo, dal vecchio stadio Vestuti, che attraverserà le strade della città toccando i luoghi simbolo della storia granata per poi arrivare in piazza della Concordia dove inizierà la festa organizzata dall'Amministrazione comunale.

Le telecamere di 696 TV Ottochannel seguiranno in diretta tutti i festeggiamenti. Per l’occasione è stata allestita una postazione nel suggestivo scenario di piazza della Concordia presso il Surf Lounge.

Vi aspettiamo alle 19 con un primo collegamento e a partire dalle 20:35 la lunga diretta sulla grande festa granata in onda sul canale 696 del digitale terrestre, in live streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/ e su questa pagina cliccando sul pulsante "play" al centro della foto in apertura.