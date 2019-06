Centenario Salernitana, festa a S.Teresa con le vecchie glorie I calciatori che in passato hanno indossato la maglia granata si sfidano in un triangolare

(Fotogallery in aggiornamento)

ORE 20.30. A Santa Teresa si ferma il gioco: sulla spiaggia fa il suo ingresso lo storico capo ultrà Ciccio Rocco, accolto da applausi e cori. Pochi minuti dopo tocca a Celeste Bucciarelli.

ORE 20. Presente anche una delegazione di ultras dello Schalke 04: «Tanti auguri Salernitana», il messaggio ricambiato con un “bianco azzurro e granata, Schalke e Salerno alè».

ORE 19.45. Totonno Capone dà il calcio d’inizio al suggestivo triangolare. Prima sfida tra la formazione bianco granata e quella bianco celeste. Ed è subito spettacolo sia sulla spiaggia che sul solarium.

ORE 19. Tocca ai beniamini granata che, chiamati dallo speaker, entrano uno alla volta sulla spiaggia di Santa Teresa: Avallone, Bellotto, Moro, Facci, Effice, De Luca, Cammarota, Ferraro, Bombardini, Di Napoli, Botticella, Bogdani, Montervino, Grimaudo, Greco, Di Vicino, Pinna, Melosi, Tosto, Ciro Ferrara, Tosto, Soligo, Amore, Cardinale, Ferrarese, De Cesare, Fusco, Ricchetti

ORE 18.50. Le squadre stanno per fare il loro ingresso sulla spiaggia di Santa Teresa. A precederle il saluto del sindaco di Salerno, Enzo Napoli.

Continuano i festeggiamenti per il centenario della Salernitana. Dopo il bagno di folla di martedì e mercoledì allo stadio Arechi e in piazza della Concordia, Salerno si appresta a vivere un altro momento di festa all’insegià della storia granata. Tra pochi minuti, infatti, lo storico arenile di Santa Teresa ospiterà un triangolare tra vecchie glorie. I calciatori che in passato hanno indossato la maglia della Salernitana (da Pisano a Fusco, passando per De Cesare, Di Vicino, Mounard, Pinna, Del Grosso, Greco, Montervino e tanto, tanti altri) si sfideranno sulla sabbia, regalando spettacolo al pubblico che ha già riempito il solarium del centro cittadino.