Salernitana, Baronissi in festa nel ricordo di "don Peppino" Celebrazioni per il centenario: tra gli ospiti anche i familiari di Soglia e Carmando

Continuano i festeggiamenti per il centenario della Salernitana in provincia di Salerno. Dopo la tre giorni di eventi che ha interessato la città capoluogo, domani sera l’onda granata è pronta a invadere Baronissi. Lo storico feudo del cavalluccio marino ha vissuto con grande partecipazione le celebrazioni per i cento anni della “Bersagliera”, colorando di granata le strade del centro. Da settimane i soci del club “Salernitana Peppino Soglia” hanno addobbato Corso Garibaldi e via Ferreria con nastri bianco e granata dai quali pendono bandierine con il cavalluccio marino. Festeggiamenti che entreranno nel vivo domani sera a partire dalle ore 19.19 quando partirà un corteo da Piazza Caduti di Nassiriya. Da lì i supporters raggiungeranno Parco della Rinascita dove sarà allestita una mostra di maglie e reperti storici. Alle 20.30 inizierà la serata, condotta dallo speaker della Salernitana, Luca Scafuri, alla quale prenderanno parte diverse vecchie glorie del cavalluccio marino: da Ciro De Cesare a Ciro Ferrara, passando per Roberto Chiancone, Vincenzo Leccese, Antonio Capone, Bruno Lambiase, Salvatore Avallone e Gigi Genovese. Prevista anche la partecipazione di Nunzia Soglia, figlia dell’ex presidente don Peppino, di Marinella e Giovanni Carmando, rispettivamente moglie e figlio dello storico masseur Bruno.