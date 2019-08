Lecce-Salernitana, i convocati di Ventura Verso la sfida di Coppa Italia sul campo del Lecce: due dubbi di formazione per i granata

La rifinitura svolta questa mattina a San Gregorio Magno è servita a Gian Piero Ventura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida in programma domani sera a Lecce. Il tecnico sembra intenzionato a riconfermare quasi tutti i calciatori schierati nel vittorioso match con il Catanzaro. I dubbi sono soltanto due: in difesa Migliorini potrebbe essere preferito a Karo, mentre a centrocampo Akpa Akpro (che appena entrato servì il pallone del 3-0 a Giannetti) contenderà una maglia da titolare a Firenze. Per il resto resterà tutto invariato nel 3-5-2 su cui l'ex ct della Nazionale italiana sta lavorando da inizio ritiro. Rinviata, com'era prevedibile, la prima convocazione in granata di Alessio Cerci: Ventura, infatti, nel post-gara del match con il Catanzaro ha sottolineato che l'ex Torino avrà bisogno di un mese di lavoro per trovare la miglior condizione.

Di seguito la lista dei convocati per la trasferta di Lecce:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Carillo, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Calaiò, Cicerelli, Djuric, Jallow, Kalombo, Giannetti.