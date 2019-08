Salernitana-Pescara 3-1: le pagelle dei granata Jallow letale in area di rigore, Jaroszynski perfetto, Cicerelli inesauribile

Micai 6: nel primo tempo il Pescara non conclude praticamente mai nello specchio della porta. Non è impeccabile in occasione del gol di Campagnaro quando si lascia sorprendere sul primo palo.

Karo 6. partita senza sbavature per il cipriota che non concede nulla al suo diretto avversario. Nel finale respinge in spaccata una conclusione di Di Grazia.

Migliorini 6.5: sostituisce Billong con personalità ed esperienza, tenendo a bada gli attaccanti del Pescara senza patemi.

Jaroszynski 7: dal suo piede parte il cross per il vantaggio di Jallow. Concede pochissimo a un cliente scomodo come Galano.

Cicerelli 6.5: una perenne spina nel fianco per la difesa del Pescara soprattutto nel primo tempo quando guadagna spesso il fondo per tentare il cross. Nella ripresa serve un cross al bacio a Giannetti che manca clamorosamente la sfera.

Akpa Akpro 6.5: nella fase iniziale del match è il più pericoloso. Da un suo colpo di testa, Fiorillo per poco non combina il pasticcio. Ci prova anche con una conclusione dal limite respinta dall’estremo difensore adriatico. Si lascia anticipare da Campagnaro in occasione del pari. Si riscatta avviando l’azione che regala il raddoppio ai granata.

Di Tacchio 6.5: non è un playmaker ma sta iniziando a fare i movimenti richiesti da Ventura. Preciso e puntuale quando c’è da recuperare, una risorsa ‘responsabilizzata’ anche dalla fascia di capitano.

Firenze 6.5: parte forte ma si perde un po’ con il passare dei minuti. Va vicinissimo al raddoppio sul finire del primo tempo ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Esce dal campo stremato.

dal 14’ st Maistro 6: entra bene in partita, ha sul piede la palla del possibile 2-1 ma da buona posizione si lascia ipnotizzare da Fiorillo.

Kiyine 6.5: prova a rendersi pericoloso con una conclusione forte e tesa dal limite sulla quale Fiorillo respinge di piede. Nella ripresa prova a trovare il gol con una conclusione a giro che si perde di poco a lato.

Jallow 7.5: la cura Ventura dà i primi frutti. Il gambiano gioca una partita di gran sacrificio, facendosi trovare pronto nell’area di rigore: prima batte Fiorillo di testa, poi nella ripresa trova la stoccata per il 2-1 del cavalluccio marino. Esce tra gli applausi dell'Arechi.

dal 35’ st Djuric s.v.: lanciato a sorpresa nella mischia, si fa notare per un colpo di testa in area di rigore bloccato da Fiorillo.

Giannetti 6.5: non si vede tanto in fase offensiva ma si sacrifica tanto. L’intesa con Jallow si conferma buona. Ha sulla testa la palla del possibile 2-1 ma la ‘cicca’ incredibilmente a porta vuota. Si riscatta con un eurogol che manda in estasi il pubblico di fede granata.

Ventura 7: bagna con una prova convincente il suo esordio all’Arechi, riscattando il passo falso di domenica scorsa in Coppa Italia. Precisa in fase difensiva, letale in fase offensiva: la sua Salernitana inizia, pian piano, a prender forma.