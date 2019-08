Memushaj: «Interesse della Salernitana? Ne so poco o nulla» Il calciatore del Pescara: «Nella ripresa ci siamo abbassati troppo, dobbiamo migliorare tanto»

«Siamo stati bravi nella ripresa a fare una pressione più alta, abbiamo trovato anche il pareggio ma poi ci siamo abbassati troppo nuovamente». Così Ledian Memushaj commenta il ko subito dal Pescara allo stadio Arechi di Salerno. «Sapevamo che contro la Salernitana era una partita difficile, loro giocavano in casa. Dobbiamo migliorare tanto negli ultimi venti metri e nella fase offensiva. Non bisogna pensare alle assenze, la rosa è fatta da tanti giocatori validi. Bisogna guardare avanti, mettere da parte questa sconfitta e guardare a domenica prossima». Sulle voci di mercato e sull’interessamento della Salernitana: «Ne so poco o niente, ho letto quello che avete scritto».