Jallow esulta: «Sto bene fisicamente, dobbiamo riscattarci» Il gambiano: «Sul primo gol l'ho toccata di spalla, con Giannetti mi trovo bene»

«In occasione del primo gol ho toccato la palla solo di spalla ma mi hanno assegnato il gol, va bene così». È entusiasta Lamin Jallow dopo il 3-1 rifilato dalla Salernitana al Pescara. Il gambiano ha messo a segno una doppietta all’esordio, dimostrando subito di essere in un’ottima condizione. «I complimenti vanno a tutta la squadra, abbiamo meritato questa vittoria giocando bene. Sono molto felice. Gli applausi ricevuti da parte della gente fanno piacere. L’anno scorso è stato difficile, speriamo di riscattarci quest’anno. Nella scorsa stagione, inoltre, non ho fatto il ritiro, adesso sto bene fisicamente, speriamo di segnare tanti gol. Giannetti è un grande giocatore che ci può dare una grande mano, con i movimenti del 3-5-2 mi trovo a mio agio. Dopo l’1-1 abbiamo detto che dovevamo fare di più, quest’anno è importante, dobbiamo avere questo atteggiamento in tutte le partite del campionato, deve cambiare tanto rispetto allo scorso campionato».