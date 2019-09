Salernitana-Benevento, i convocati granata Prima convocazione per Cerci e Gondo, out anche Calaió

Ci sono Alessio Cerci e Cedric Gondo nella lista dei convocati per il derby di domani sera tra Salernitana e Benevento. In lista anche Sofian Kiyine che ha smaltito i postumi dell’infortunio al piede e partirà dal 1’. Mancano all’appello, invece, gli infortunati Jean Daniel Akpa Akpro, Jean Claude Billong e Cristiano Lombardi ed Emanuele Calaió, fuori dalla lista dei convocati per sintomi influenzali.

I convocati granata per Salernitana-Benevento:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Dziczek, Di Tacchio, Firenze, Kiyine, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow, Kalombo.