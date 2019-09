Vandalizzato il murales del centenario a San Valentino Torio La denuncia del sindaco: «M'impegnerò per individuare gli autori, bisogna avere rispetto»

Vandalizzato il murales ch'era stato realizzato a San Valentino Torio per celebrare i cento anni della Salernitana. A darne notizia è stato il sindaco e presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese che ha annunciato di aver dato mandato alle forze dell'ordine per chiarire quanto accaduto. «Condanno fermamente il vile gesto di scalmanati che hanno danneggiato il murales realizzato per i 100 anni della Salernitana - ha scritto Strianese sul suo profilo Facebook -. Ho investito le forze dell' ordine per chiarire l'accaduto, visto che c'è una telecamera di videosorveglianza a pochi metri. Questo murales ha un significato più profondo rispetto a quello esclusivamente calcistico. Forse qualcuno non lo ha capito e protesta per becera contapposizione sportiva. Con tutte le forze m'impegnerò ad individuare gli autori. Bisogna sempre avere rispetto per tutto e tutti anche quando non si hanno le stesse idee».